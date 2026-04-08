新入社員を迎えるこの季節。街では歓迎会が開かれていますが、そのあり方も以前とは変わりつつあるようです。令和の歓迎会事情を取材しました。

【写真で見る】「入社初日に...」「電話で...」 新入社員時代の失敗談

歓迎会は嬉しい？嬉しくない？20代の意識調査

山形純菜キャスター：

歓迎会というと夜のイメージがありますが、今はスタイルが変わっているということです。歓迎会のイメージや新入社員の失敗談などを見ていきます。



2026年1月にマイナビが行った「歓迎会に関する意識調査」があります。

歓迎会を開いてもらったら…（20代の回答）

▼「嬉しい」43.6%

▼「どちらでもない」40.2%

▼「嬉しくない」16.2%

以前に比べるとイメージがいいのかなと思います。



歓迎会のイメージは「コミュニケーションをとる場としていい」「趣旨は悪くないが飲み会は嫌い」「お金と時間の無駄」と話す人もいます。

金融業界出身のニューレディー 肉乃小路ニクヨさん：

歓迎会というと夜のイメージがあります。酒席で砕けた感じで仲良くなって、いろいろな部署の人と知り合いになれるチャンスだと思って積極的に参加してきました。

山形キャスター：

新入社員時代の失敗談も見ていきます。



▼入社初日に遅刻→プレッシャーで翌日も寝坊

▼チーム宛メールを全社員に送ってしまった

▼内線で転送するはずが切ってしまった

他にも、社外の人に送るメールの文面をAIで作成したところ、自分の名字を間違えたまま送信し、後から訂正メールを入れることになってしまったという人もいました。

きちんと使えている？間違えがちな「ビジネス敬語」

山形キャスター：

社会人になると言葉づかいや敬語の使い方に悩む人も多いと思います。間違えがちなビジネス敬語について確認していきます。

【間違って使いがちな敬語】2026年2月調査 キーボードアプリ「Simeji」



誤：了解しました

正：承知いたしました



誤：ご確認していただけますでしょうか

正：ご確認いただけますでしょうか



誤：拝見させていただきます

正：拝見します



誤：〇〇はお休みをいただいております

正：〇〇は休みを取っております



誤：お名前を頂戴できますでしょうか

正：お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか

誤：なるほどです

正：おっしゃる通りです



誤：参考になりました

正：勉強になりました



誤：取り急ぎご連絡まで

正：取り急ぎご連絡申し上げます



誤：どちらにいたしますか

正：どちらになさいますか



誤：ご苦労様です

正：お疲れ様です

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＜プロフィール＞

肉乃小路ニクヨさん

ニューレディー

銀行・保険会社など金融業界でキャリアを積む

独自の視点で経済・お金・人生観を語る