「ランチ代」理想は777円、現実は1250円…「第3の給与」社食が救世主？ 都庁や農水省…誰でも使える“極上社食”【Nスタ解説】
物価高の中、皆さんがどんな「お昼ご飯」を食べているのか？予算は？そして、お得なランチも取材してきました。
いくら払える？平日のランチ代が上昇か
井上貴博キャスター:
物価高が続いている中で、出費を抑えられるところは少しでも抑えたいというのが、共通の認識かと思います。
働く人の平日のランチを調べたデータがあります。
2020年と比較しても、5年間で物価が上がり、ランチ価格も約2割上がっています。
【働く人の平日ランチ価格】
※ホットペッパーグルメ外食総研 首都圏・関西圏・東海圏
▼2020年
外食：1039円
弁当・自炊：345円
▼2025年
外食：1250円
弁当・自炊：423円
また、Nスタが独自に、丸の内で33人に「理想のランチ代」を聞きました。
【理想のランチ代】
平均額…777円
▼詳細
500円以下：11人
600円台：2人
700円台：2人
800円台：2人
900円台：10人
1000円以上：6人
誰でも使える「社員食堂」がお得！
井上キャスター:
4月から、企業による従業員への「食事補助の非課税枠」が倍増しました。
社食ドットコムの藤井直樹代表によると、「社員食堂のメニューや量が増えたり、食材の質が良くなるなど、お得に利用できるようになるのではないか」とのこと。
社食を充実させて、値段を下げるということで、実際「第3の給与」という言い方さえ出てきているようです。
「社員食堂」は基本的に社員のみが利用できるところです。しかし、中には、誰でも行ける「社員食堂」があります。
▼農林水産省（東京・霞が関）
受付で本人確認書を提出して通行証を受け取ると、「あふ食堂」を誰でも利用することができます。
過去にはこんなメニューが出ていました（※撮影時の商品・価格）。
・日替あふ魚定食（1080円）：静岡県産 目鯛のずんだ焼き
・日替定食（980円）：豚冷しゃぶ 有機生姜ポン酢
SNSで献立表を投稿しており、その表記内にはカロリーなどに加えて、国産食材をどのくらい使っているかの「自給率」が記載されています。
▼東京都庁
32階にある社員食堂なので、ロケーションが素晴らしいです。
過去に出たメニューとしては…
・八丈島産メダイのフライ タルタルソース（※社食ドットコム撮影時のメニュー）
▼JICA東京
開発途上国への国際協力なども行う機関
世界各地の料理を味わうことができます。
メニューとしては…
・エチオピア風鶏肉スパイシー煮込み ドロワット：750円（4月6日〜10日）
・ハバナ風「ピカーディージョ」：去年12月
街で聞いた「ランチ代節約法」
井上キャスター:
街の皆さんの「ランチ節約法」も伺ってみました。
30代
「（米を）3合とか一気に炊いて小分けにしておく。コンビニでおかずだけ買って、家に帰って冷凍ご飯食べるとか」
20代
「飲み物は基本、水筒を持ってるので買わずに、食べ物だけを買っています」
こちらのお母さんは、子どもが給食の際は自分のお昼は簡単に済ませるそう。
母親（30代・息子9歳）
「私は夕飯のあまりを食べていたり、あとは納豆ご飯とか、私が1人の時のランチは軽くあるものを食べる」
さらに、こんな節約法も教えてくれました。
母親（30代・息子9歳）
「捨てていたキャベツの外側とかも、よく洗って刻んで、柔らかくして使ったりとか。無駄をなくしたりとか、無駄なく使おうという節約をしている」
金融業界出身のニューレディー 肉乃小路ニクヨさん:
無駄の多そうな私でも、野菜とか皮ごと使ったりします。栄養もあるし、繊維も摂れるので…、そんな感じで良い女を目指しています。
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＜プロフィール＞
肉乃小路ニクヨさん
ニューレディー
銀行・保険会社など金融業界でキャリアを積む
独自の視点で経済・お金・人生観を語る