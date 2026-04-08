物価高の中、皆さんがどんな「お昼ご飯」を食べているのか？予算は？そして、お得なランチも取材してきました。

【写真で見る】かっぱ寿司 あのメニューが90円!?

いくら払える？平日のランチ代が上昇か

井上貴博キャスター:

物価高が続いている中で、出費を抑えられるところは少しでも抑えたいというのが、共通の認識かと思います。

働く人の平日のランチを調べたデータがあります。

2020年と比較しても、5年間で物価が上がり、ランチ価格も約2割上がっています。

【働く人の平日ランチ価格】

※ホットペッパーグルメ外食総研 首都圏・関西圏・東海圏

▼2020年

外食：1039円

弁当・自炊：345円



▼2025年

外食：1250円

弁当・自炊：423円

また、Nスタが独自に、丸の内で33人に「理想のランチ代」を聞きました。

【理想のランチ代】

平均額…777円

▼詳細

500円以下：11人

600円台：2人

700円台：2人

800円台：2人

900円台：10人

1000円以上：6人

誰でも使える「社員食堂」がお得！

井上キャスター:

4月から、企業による従業員への「食事補助の非課税枠」が倍増しました。

社食ドットコムの藤井直樹代表によると、「社員食堂のメニューや量が増えたり、食材の質が良くなるなど、お得に利用できるようになるのではないか」とのこと。



社食を充実させて、値段を下げるということで、実際「第3の給与」という言い方さえ出てきているようです。

「社員食堂」は基本的に社員のみが利用できるところです。しかし、中には、誰でも行ける「社員食堂」があります。

▼農林水産省（東京・霞が関）

受付で本人確認書を提出して通行証を受け取ると、「あふ食堂」を誰でも利用することができます。



過去にはこんなメニューが出ていました（※撮影時の商品・価格）。

・日替あふ魚定食（1080円）：静岡県産 目鯛のずんだ焼き

・日替定食（980円）：豚冷しゃぶ 有機生姜ポン酢

SNSで献立表を投稿しており、その表記内にはカロリーなどに加えて、国産食材をどのくらい使っているかの「自給率」が記載されています。

▼東京都庁

32階にある社員食堂なので、ロケーションが素晴らしいです。



過去に出たメニューとしては…

・八丈島産メダイのフライ タルタルソース（※社食ドットコム撮影時のメニュー）

▼JICA東京

開発途上国への国際協力なども行う機関



世界各地の料理を味わうことができます。

メニューとしては…

・エチオピア風鶏肉スパイシー煮込み ドロワット：750円（4月6日〜10日）

・ハバナ風「ピカーディージョ」：去年12月

街で聞いた「ランチ代節約法」

井上キャスター:

街の皆さんの「ランチ節約法」も伺ってみました。

30代

「（米を）3合とか一気に炊いて小分けにしておく。コンビニでおかずだけ買って、家に帰って冷凍ご飯食べるとか」

20代

「飲み物は基本、水筒を持ってるので買わずに、食べ物だけを買っています」

こちらのお母さんは、子どもが給食の際は自分のお昼は簡単に済ませるそう。



母親（30代・息子9歳）

「私は夕飯のあまりを食べていたり、あとは納豆ご飯とか、私が1人の時のランチは軽くあるものを食べる」

さらに、こんな節約法も教えてくれました。

母親（30代・息子9歳）

「捨てていたキャベツの外側とかも、よく洗って刻んで、柔らかくして使ったりとか。無駄をなくしたりとか、無駄なく使おうという節約をしている」

金融業界出身のニューレディー 肉乃小路ニクヨさん:

無駄の多そうな私でも、野菜とか皮ごと使ったりします。栄養もあるし、繊維も摂れるので…、そんな感じで良い女を目指しています。



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＜プロフィール＞

肉乃小路ニクヨさん

ニューレディー

銀行・保険会社など金融業界でキャリアを積む

独自の視点で経済・お金・人生観を語る