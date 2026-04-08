おうち時間が楽しくなりそう♡【3COINS】インテリアにできるオシャレさ！「アート雑貨」

ゆっくりと寛ぎたいおうち時間には、インドアならではの遊びを満喫するのもおすすめ。【3COINS（スリーコインズ）】では大人もハマるような、自分で完成させるタイプの「アート雑貨」が登場中です。お部屋の空きスペースを彩る、オシャレなデザインも魅力的。今回は、完成までの過程も楽しめる3COINSの「アート雑貨」をご紹介します。

気軽にチャレンジできるアートなパズル

300ピースで完成できる、気軽に遊べそうな「アートパズル」。色とりどりの花が描かれたアートが使われた、オシャレなデザインです。\220（税込・セール価格）で遊べつつ、完成したら飾れるところも嬉しいポイント。公式サイトによれば、「市販のフレーム（内寸約縦38 × 横26cm）に入れるとインテリアとして飾れます」とのこと。壁に飾れば、花の色味がほどよいアクセントになって、映えてくれそうです。

ビーズを並べて完成する、オシャレなアート

ガイド通りに指定された小さなビーズを貼り付けていくと、絵柄がぷっくりと立体的に浮かび上がる「3Dビーズアートパネル」。レモンの鮮やかさと立体的な色味が映えそうです。色数が少なめなので、初心者でも比較的簡単にチャレンジできそう。公式サイトによれば、「付属の吊り金具とネジを取り付けて壁に飾ったり、そのまま立てかけてディスプレイできます」と、インテリアにもぴったり。価格は、\330（税込・セール価格）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino