高音質もノイキャンもタッチディスプレイもこれ一つ！最先端を詰め込んだ【ジェイビーエル】ワイヤレスイヤホンがAmazonで絶賛販売中！
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音も機能も妥協なし！タッチ操作も快適な【ジェイビーエル】ハイスペックイヤホンがAmazonで今すぐゲットできる！
「TOUR PRO 3」は、音質、ノイズキャンセリング性能、空間サウンド、マイク性能、利便性、拡張性、前モデルよりさらに進化した、JBLの フラグシップモデル。なかでも最大の特徴は、JBL初のデュアルドライバー搭載で、歴代のJBL完全ワイヤレスイヤホンから飛躍的な音質向上を成し遂げ、JBLならではのライブ感あふれるサウンドを実現している。
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新リアルタイム補正機能付ハイブリッドノイズキャンセリングや進化した空間サウンドとヘッドトラッキング機能を初搭載など機能が充実。また、通話用6マイク+AIノイズ低減アルゴリズムでどんな環境でも通話しやすくなっている。
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進化して使いやすさが格段に向上したスマート充電ケース。スクリーンはフラッグシップモデル「TOUR PRO 2」より約29%大きく、マルチポイントコントロールやAURACAST接続などの操作に加え、アプリとの連携で簡単に確認・操作できる項目が増え利便性が向上。
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