【Rayモデル＆WATWING】が登場♡ Ray「恋が叶う♡沼力UPファンミ」の様子をたっぷりレポート！

Rayのファンミーティングが3月20日に原宿ベルエポック美容専門学校で開催されました。今回のテーマは「恋が叶う♡沼力UPファンミ」。自分だけの“沼らせポイント”を見つけたい！そんなぷりかわ女子たちの願いを叶える、特別な一日の様子をお届けします♡

沼ること間違いなしな「モテ服ファッションショー」 Rayモデルの加藤ナナ、村瀬紗英、三浦理奈、本田紗来、中川紅葉、北里琉と

WATWINGの八村倫太郎さん、福澤希空さんがランウェイを歩く姿を間近でみられる贅沢なファッションショー。 ランウェイを歩く姿はそれぞれの個性が光り、ファンサービスもたっぷり♡ ファッションショーの後にはモデル自身がコーデのポイントを紹介。 Check! 本田紗来 Cordinate Point Rayのぷりかわなスタイルが好きなので、ピンクや女の子らしいあしらいでとことん可愛く♡ 締め色を利用したら、透明感をプラスできるのもポイント。 Check! 加藤ナナ Cordinate Point 甘さのあるデザインや色味をベースに、スポーティさや、カジュアルさをMIXした抜け感のあるスタイル。作り込みすぎない自然体さと、守りたくなる甘さを共存♡ Check! 中川紅葉 Cordinate Point デコルテが見えるワンピースで女みをアピール。ミニ丈で脚を出すスタイルだと、より男のコウケ◎。モノトーンでまとめて、狙いすぎてない雰囲気を作るのがポイント。 Check! 三浦理奈 Cordinate Point 肌見せしすぎずに、あざとくアピールできるコーデ。上下どちらもがっつり肌を見せるのは攻めすぎな雰囲気になるので、ミニボトムに上は透けるレースでちらっと肌を感じさせるのが肝。 Check! 北里琉 Cordinate Point 大人っぽくもあり、でも女のコらしい可愛さも備えている鉄板のモテ服♡ お姉さん感の出るパンツスタイルを、ガーリーなふわふわチュールで盛るのが、ぷりっと可愛い雰囲気に！ Check! 村瀬紗英 Cordinate Point 悩まずともこなれたスタイルに決まるジャケットのセットアップは、着るとテンションが上がる勝負服。男の子へのアピールなら、ミニ×ブーツで絶対領域をつくるのがおすすめ♡ Check! 八村倫太郎（WATWING） Cordinate Point 楽しげなムードが高まる、親しみやすいカジュアルスタイル。小物を上手に取り入れて上級者チックな雰囲気を演出しています。 Check! 福澤希空（WATWING） Cordinate Point 上品さと色気をほどよいバランスでかもしだせる、ジャケットセットアップ。色味のトーンを全身で統一させることで、しゃれ感をアップ。

超貴重！「WATWINGの沼らせ理論トーク」 まわりのすべての人が手放せなくなる特別な魅力（＝沼力）を身につけるための具体的なノウハウを習得するというテーマに沿って、男性・女性すべての人から沼られる人ってどんな子？についてWATWINGの八村倫太郎さん、福澤希空さんをゲストに迎えてトークショーを開催！ さらに、WATWINGの連載「おれたちの1ページ」についてのお話も♡ 左から福澤希空さん、八村倫太郎さん 普段は聞けないような、ついつい沼っちゃう人ってどんな人？これがあれば絶対的に沼る！というポイントなどたっぷり教えてくれました。

ミクチャとコラボ企画「ミスコンファッションショー」 ミスコンファッションショーには、ミクチャのイベントを勝ち抜いた5名が登場。少し緊張したような面持ちながら、春らしいコーデを素敵に着こなしてランウェイを歩いてくれました。

沼力UPの秘訣をレクチャー「Rayモデルとファンのお話会」 事前に読者からいただいた質問をもとにしたお話会を開催。 「可愛い」など、褒められたときの可愛い返し方を知りたい！、どうしたら好きな人を振り向かせることができますか？好きになってもらえますか？一緒にいて落ち着く人ってどんな人？などなど。 ぷりかわなRayモデルにぴったりの質問から恋愛に関する質問までたくさん答えてくれました。 推しのコンサートで推しからファンサをもらいたい！いい方法はありますか？という質問には、さえぴぃが回答。推される側からの意見は参考になりすぎる…！ 会場内限定で、読者のためにときどきエピソードを交えてたっぷりお話してくれたRayモデルたち。 和気藹々とした雰囲気も垣間見え、終始大盛り上がり！

夢のようなひとときもフィナーレへ 普段誌面を通して繋がっている読者たちとのオフラインイベントを楽しみながら盛り上げてくれたRayモデルとWATWINGのおふたり。最後まで笑顔で手を振る姿が印象的でした。

Check! イベントを盛り上げてくれたアイテムを紹介♡ Rayのカバーガール気分♡イベント限定の特別なフォトブースが登場 このイベントのためだけに作られたRayの表紙風パネル。沼力UPな企画が盛りだくさんの内容になっています。気分はまるでRayモデル♡ パネルのまわりには普段からRayを盛り上げてくれているインフルエンサーをはじめ、ドレスコードを纏った読者のみなさんで賑わっていました。 フォトブースにはもちろんRayモデルも♡ WATWINGのおふたりもフォトブースの前でクールにキメてくれました♡ イベント参加者全員に豪華なお土産をプレゼント♡ 〈上から時計まわりに〉『ピュアビタミンA ファーミングマスク』、『LuLuLun(ルルルン) ハイドラEXマスク 7枚入り』、『毛穴撫子 お米のマスク』『毛穴撫子 ひきしめマスク』各1枚、&honey「メルティモイスト ボディスクラブ」サンプリングサイズ 2種セット、『晴れのち糀』、&honey「クレンジングオイル ブラック」、『アンプリールウォーターベール モイストもしくはスムース』サンプリングサイズ、&nd by rom&nd「アイパレット、リップバーム、アイグリッター」現品サイズ5点セット、IIJmioのエコバッグ＆タオル

イベントの様子はRay6月号に掲載 大盛況で幕を閉じた「恋が叶う♡沼力UPファンミ」はいかがでしたか？オフラインでのRayモデルやWATWINGのおふたりとの時間を楽しんでいただけていたらうれしいです♡ RayのInstagram、TikTokではオフショットを投稿しているので、ぜひチェックしてみてくださいね！