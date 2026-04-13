ヒカル×ナポリの窯で話題♡ペヤングピザがついに登場！

あの「ペヤング」がまさかのピザに！？ナポリの窯から、YouTuberヒカルプロデュースの新感覚コラボ「ペヤングピザ」が登場します♡2026年4月14日より数量限定で発売される本商品は、本物のペヤングソースを使用したこだわりの味わいが魅力。話題性も抜群のユニークな一枚は、シェアしたくなること間違いなしです♪

ペヤングの味を再現した新感覚ピザ

ペヤングピザ

価格：3,200円(税込)

サイズ：L（30cm）/生地：ミラノピッツァ（薄生地）※ハーフ＆ハーフ不可

トッピング：ソーセージ・キャベツ・パスタ・ガーリック・ペヤングソース（別添え）紅ショウガ・ペヤングふりかけ

本物のペヤングソースとふりかけを使用し、焼きそばのあの味をピザで再現。さらに別添えの紅ショウガがアクセントになり、最後まで飽きずに楽しめる一枚に仕上がっています。

専用ピザ箱で届く特別感も魅力です♡

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激辛好き必見！刺激的な一枚

激辛！ペヤングピザ

価格：3,200円(税込)

サイズ：L（30cm）/生地：ミラノピッツァ（薄生地）※ハーフ＆ハーフ不可

トッピング：ソーセージ・キャベツ・ピーマン・パスタ・ガーリック・激辛ペヤングソース（別添え）紅ショウガ・ペヤングふりかけ

『ペヤング激辛やきそば』でおなじみの激辛ソースを使用した刺激的なピザ。しっかり辛さを感じたい方にぴったりの仕上がりです。

※辛味が苦手な方やお子様は十分にご注意ください。

購入方法と販売情報

販売開始日：2026年4月14日

購入方法：公式注文サイト・公式注文アプリ・電話注文限定 ※数量限定。無くなり次第終了。

ヒカルが試作を重ねて完成させたこだわりの味は、ここでしか楽しめない特別な一枚。気になる方は早めの注文がおすすめです♪

話題性も味も楽しめる一枚♡

ペヤング×ピザという驚きの組み合わせながら、しっかり美味しさにこだわった今回のコラボ。ヒカル監修ならではの完成度の高さと遊び心が詰まった一枚は、友人や家族と盛り上がるシーンにもぴったりです♡数量限定なので、気になる方はぜひチェックしてみてください♪