株式会社THE DOG COMPANYは、犬の保護や譲渡活動を行う「ピースワンコ・ジャパン」(運営:特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン、略称ピースウィンズ)とコラボレーションし、個性豊かな保護犬たちの笑顔を集めたTHE DOG(TM)×ピースワンコ・ジャパン「SAVE THE DOG 2025カレンダー」(3300円)を制作。THE DOG STORE特設サイトにて受注販売を開始した。

THE DOG STOREのみで期間限定販売のカレンダー「SAVE THE DOG 2025カレンダー」(3300円)

【写真】2025年版カレンダーは、老犬や病気の犬たちで構成される「ワンだふるファミリー」がテーマ

家庭や職場での実用性も兼ね備え、予定なども書き込みやすいシンプルな構成となっている。

ワンだふるファミリー

2020年にブランド20周年を迎えた「THE DOG」

■保護犬たちの笑顔が日常に彩りを添える「SAVE THE DOG 2025カレンダー」犬猫を取り巻く「殺処分・放棄・虐待行為」という未解決の問題に目を向け、同社は「THE DOG」として犬猫の救済支援活動に貢献したいとの想いから、全事業の収益の一部を動物愛護団体に寄付する独自の取り組み「SAVE THE DOG PROJECT」を行っている。ピースワンコ・ジャパンは、殺処分寸前で救出された犬たちの保護・譲渡活動を行い、災害救助犬として活躍した元野犬「夢之丞」とともに「殺処分ゼロ」を目指して活動を続けている。保護され、輝きを取り戻した犬たちの笑顔が日常に温かさをもたらし、支える活動を広げたいという共通の想いを抱き、「THE DOG」とピースワンコ・ジャパンが再びタッグを組んだ。■カレンダーの販売利益は全額ピースワンコ・ジャパンの保護犬活動に寄付される2025年版では新たなテーマを掲げ、ピースワンコの保護犬の中でも、老犬や病気の犬たちで構成される「ワンだふるファミリー」をテーマにしたカレンダーとなった。保護された犬たちが見せる幸せに満ちた笑顔あふれるカレンダーへと仕上がっている。このカレンダーの販売利益は全額ピースワンコ・ジャパンの保護犬活動に寄付され、さらなる命を救うための支援に役立てられる。■ワンだふるな日常の、かけがえのない瞬間撮影では犬たちの負担を考慮し、それぞれのペースに合わせて遊びながら、素敵な笑顔を写真に収めている。シェルターでの日常を大切にし、自然な表情を引き出すため、ゆっくりと時間をかけて撮影を行った。また、今年のカレンダーのテーマは「ワンだふるファミリー」。高齢や病気、障がいを抱えながらも、一生懸命に前を向いて日々を楽しんでいる保護犬たちの幸せな日常が捉えられている。彼らが新しい家族のもとで見せる輝く笑顔は、温かな気持ちを届けてくれる。※掲載されている商品画像は制作途中のものを含んでいるため、実際の製品とは多少異なる場合もある。■ワンだふるファミリーとは?ピースワンコの「ワンだふるファミリー」は、ピースワンコ・ジャパンが展開する保護犬の支援プロジェクト。本プロジェクトでは、高齢や病気、障害があり譲渡が難しい犬たちを遠方から支援してもらい、適切な獣医療や看護ケアを行いながら最後までピースワンコのスタッフが家族として支える活動だ。■THE DOGとは?2000年に発表された犬種別ポストカードBOOKが大ヒットし、2003年には米国ビルボードバナーキャンペーンやトイザらス全米キャンペーンなどを経て、2004年にマクドナルドハッピーセットのおもちゃキャラクターに採用。世界57カ国で発売され世界中で愛されるキャラクターに成長した。現在、ぬいぐるみやTシャツ、文具など幅広いグッズ展開を行っている。2020年にはブランド20周年を迎え、約40種の犬種別カレンダーは20年来のロングセラーの人気商品となっている。今回の商品について、担当者に話を聞いてみた。ーー「SAVE THE DOG 2025カレンダー」の作成の狙いは?株式会社THE DOG COMPANYでは、「THE DOG」ブランド20周年をきっかけに、2021年5月より「THE DOG」の商品・サービスの売上をはじめとした全事業に関わる収益の一部を動物愛護団体へ寄付させていただく独自の取り組み「SAVE THE DOG PROJECT」を行っています。犬猫を取り巻く未だ解決されていない問題「殺処分・放棄・虐待行為」に目を向け、「THE DOG」として犬猫の救済支援活動の役に立ちたいという一心で、このプロジェクトを立ち上げました。株式会社THE DOG COMPANYは、商品の提供を通じて、お客様とともに犬猫の支援活動を継続してまいります。写真に収められた保護犬たちの幸せな日常を感じながら、支援活動の後押しもできる本取り組み。保護犬たちの愛らしい笑顔を毎日の生活に取り入れてみてはいかがだろうか?※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。