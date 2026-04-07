2026年4月4日、インフルエンサーでYouTuberのおさきが自身のYouTubeチャンネルを更新。恋愛番組に弟が出演していることについて語った。

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おさきはYouTube活動を2018年からスタートし、2026年4月時点で登録者数107万人となっている。YouTube開設当初おさきは小学6年生で、YouTubeを始める前は子役として活躍していた。弟の今井暖大（はると）も同じく子役として活躍しており、2025年5月には恋愛番組『今日、好きになりました。』（ABEMA）のマクタン編に出演するなど、タレントとしても活動している。

そしてはるとは、『今日好きになりました。卒業編2026』にも出演しており、今回はその最終回を姉であるおさきが見届けるという内容になっている。

最終回、はるとが2人の女子から告白を受けることに。おさきは「どうなるどうなる」と大興奮。そしてはるとはねねという女子を選び、無事カップル成立。さらにハグをする姿を見せたようで、おさきは「初ハグ！？」「ぎゃー！」と絶叫。放送は父も一緒に見ていたようで、涙する父を見ておさきは思わず笑ってしまったようだ。

放送終了後、おさきははるとに電話をすることに。今回が初めての彼女のようで、制服デートできることに対し「良かったです」とコメントをした。そしておさきは「初々しくてかわいいね」と2人について感想を語った。

今回の動画に視聴者からは「良い家族」「可愛すぎる」「今井家最高」といった声が集まった。

（文＝向原康太）