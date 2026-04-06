「call it quits」の意味は？「call」＝「電話」ではなく...？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

果たして、正解は？

正解は「やめる、終わりにする」でした！

仕事やプライベートの活動など、長い期間続けてきたことをやめる際に使われるフレーズ。

これ以上頑張っても、設定した目標に到達できない諦めのニュアンスも含まれます。

また、結婚や恋愛関係を終わらせる、要するに「離婚する」や「別れる」という意味としても使うことができますよ。

「I’m fed up with my job. I’m going to call it quits.」

（仕事はもううんざりです。辞めます）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。