¼«Ì±ÅÞPT¤¬»ü·ÃÉÂ±¡¤ò½é»ë»¡ ‶ÆâÌ©½Ð»º〟¤Î²ÝÂêÀ°Íý ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤ÎÁ°¤ÇµÄ°÷¤¬ÎÞ¡Ä5·î¤Þ¤Ç¤ËÏÀÅÀ¼è¤ê¤Þ¤È¤áÊý¿Ë
ÉÂ±¡¤À¤±¤Ë¿È¸µ¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÆâÌ©½Ð»º¡×¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤¬¡¢·§ËÜ»Ô¤Î»ü·ÃÉÂ±¡¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼«Ì±ÅÞPT¤¬»ü·ÃÉÂ±¡¤ò½é»ë»¡ ‶ÆâÌ©½Ð»º〟¤Î²ÝÂêÀ°Íý ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤ÎÁ°¤ÇµÄ°÷¤¬ÎÞ¡Ä5·î¤Þ¤Ç¤ËÏÀÅÀ¼è¤ê¤Þ¤È¤áÊý¿Ë
»ü·ÃÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ö¸ÉÆÈ¡¦¸ÉÎ©ÂÐºöÆÃÌ¿°Ñ°÷²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢¾¾ÌîÇî°ì¡¦ºäËÜÅ¯»Ö¡¦°¤Éô½Ó»Ò½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢µîÇ¯12·î¤Ë¾¾ÌîÇî°ìµÄ°÷¤òºÂÄ¹¤È¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤òÀß¤±¤Æ¡¢ÆâÌ©½Ð»º¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤ÎÀ°Íý¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÌ©½Ð»º¤Ê¤É¤ØÆÈ¼«¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ü·ÃÉÂ±¡¤ò¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬‟¸ø¼°¤Ë¡É»ë»¡¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
µÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤º»ü·ÃÉÂ±¡¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¿Æ¤¬°é¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÆ¿Ì¾¤Ç¤âÍÂ¤«¤ë¡Ö¤³¤¦¤Î¤È¤ê¤Î¤æ¤ê¤«¤´¡×¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¡×¤ÎÈâ¤ÎÁ°¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ü·ÃÉÂ±¡¤ÎÀâÌÀ¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï°é¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¿¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¦µÄ°÷¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿Í·Á¤ò»È¤¤¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì¤âÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÁêÃÌ¼¼¤äÊ¬ÊÚ¼¼¤Ê¤É¤â»ë»¡¤·¡¢ÆâÌ©½Ð»º¤Î¸½¾õ¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
»ü·ÃÉÂ±¡ Ï¡ÅÄ·ò ±¡Ä¹¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÆâÌ©½Ð»º¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¡£º£²ó¡¢¸ø¼°¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¡¢²¿¤é¤«¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
»ü·ÃÉÂ±¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2021Ç¯12·î¤ËÆâÌ©½Ð»º¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢±ä¤Ù69¿Í¤ÎÇ¥ÉØ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¹ñ¤È¤·¤ÆÆâÌ©½Ð»º¤ÎÄêµÁ¤ä¥ëー¥ë¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢»ü·ÃÉÂ±¡Â¦¤Ï¡ÖË¡À©²½¤¬É¬Í×¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯¤¯µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ»ÔÄ¹¤È¤â°Õ¸«¸ò´¹¤·¡ÖÍ°ÕµÁ¤À¤Ã¤¿¡×
µÄ°÷°ì¹Ô¤Ï·§ËÜ»ÔÌò½ê¤ÇÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¤È¤â°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ªÎ»¸å¡¢¾¾ÌîºÂÄ¹¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡ÖÆâÌ©½Ð»º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëPT ¾¾ÌîÇî°ìºÂÄ¹¡Ö¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÇÍ°ÕµÁ¤À¤Ã¤¿¡£ÏÀÅÀ¤ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤Ï¡¢5·î¤Þ¤Ç¤ËÏÀÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£