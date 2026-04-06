コンパクトなのにしっかり収納できる！スリム設計で置き場所に困らない【ハイセンス】2ドア冷蔵庫がAmazonで注目されている！今すぐチェックだ！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
一人暮らしにもぴったり♪省スペースでも使いやすい【ハイセンス】のスリム2ドア冷蔵庫がAmazonで人気！
コンパクトなのに大容量。スリムで高さを抑えたコンパクト2ドア。幅47.5センチ、高さ86.2センチのシンプルなコンパクトボディはキッチン以外の場所にもスッキリ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
小物や調味料を収納できる上段ポケット、350ミリリットル缶が6本置ける中段ドアポケット。500ミリリットル缶が6本と2リットルペットボトルが1本置ける下段ポケットなど充実の3段収納。小物入れにもなるボトルストッパーも付属。
野菜や小物の収納に向いた、中身が見やすい冷蔵ケース。取り外して水洗いも可能。
→【アイテム詳細を見る】
耐熱(約100℃)仕様で電子レンジなどを上面に置けるので、スペースを有効活用できる。
※電子レンジのタイプによって置けない場合があります。
一人暮らしにもぴったり♪省スペースでも使いやすい【ハイセンス】のスリム2ドア冷蔵庫がAmazonで人気！
コンパクトなのに大容量。スリムで高さを抑えたコンパクト2ドア。幅47.5センチ、高さ86.2センチのシンプルなコンパクトボディはキッチン以外の場所にもスッキリ。
→【アイテム詳細を見る】
小物や調味料を収納できる上段ポケット、350ミリリットル缶が6本置ける中段ドアポケット。500ミリリットル缶が6本と2リットルペットボトルが1本置ける下段ポケットなど充実の3段収納。小物入れにもなるボトルストッパーも付属。
野菜や小物の収納に向いた、中身が見やすい冷蔵ケース。取り外して水洗いも可能。
→【アイテム詳細を見る】
耐熱(約100℃)仕様で電子レンジなどを上面に置けるので、スペースを有効活用できる。
※電子レンジのタイプによって置けない場合があります。