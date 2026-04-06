山本圭壱「15年前からのしこりが…」不調の意外な原因は足の指に？関節ケアのプロが指摘した身体の“ねじれ”
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「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【立ち方間違ってます】ふらつく原因は足の指だった!?重心を崩していた小さな癒着【山本圭壱さん】」と題した動画を公開した。動画では、お笑い芸人の山本圭壱氏がゲストとして登場し、長年抱える身体の不調の根本原因に迫る様子が収められている。
山本氏が同チャンネルに出演することになった経緯について、はんにゃの川島章良氏やペナルティのワッキー氏が出演している動画を見たことがきっかけだったと明かす。「ワンチャン私もあるのかな」と思っていたところ、偶然川島氏とロケで一緒になり、「僕から連絡しておきます」とトントン拍子で話が進んだという。現在58歳の山本氏は、間もなく第二子が誕生することを報告し、「かっこいいパパの姿を見せてあげたい」「パフォーマンスを上げたい」と、切実な悩みを関節ケアの第一人者である角田紀臣氏に打ち明けた。
早速、身体の状態を確認するため、立ち方や歩き方のチェックが始まった。角田氏は、山本氏の足幅の広さや歩行時のふらつきを指摘。さらに、シャドウピッチングやバッティングフォームを披露すると、肩や股関節の可動域が狭く、無理な使い方をしていることが判明した。角田氏は「歩いているだけでも上半身にストレスが溜まる状態」と分析し、不調の根本原因を探るべく足のチェックへと移る。
山本氏によると、右足の親指内側に15年前からしこりがあるとのこと。角田氏は、これが筋肉と腱が癒着して固まったものであり、足の指が使えず点で地面に接しているためにバランスが崩れている可能性がある説明した。癒着を剥がす前のチェックでは山本氏は「怖いし痛い」と声を上げたが、関節整体のポリシーであるストレスを与えずに施術を行うことにより、施術後にはゴリゴリとした感覚が消え、「本当だ」と驚きの表情を見せた。
癒着が取れたことで足の指が伸びるようになり、地面を面で捉えられるようになった山本氏。「かっこいいパパ」を目指す彼の身体の改善に向けた第一歩は、驚きとともに確かな手応えを感じさせるものとなった。
山本氏が同チャンネルに出演することになった経緯について、はんにゃの川島章良氏やペナルティのワッキー氏が出演している動画を見たことがきっかけだったと明かす。「ワンチャン私もあるのかな」と思っていたところ、偶然川島氏とロケで一緒になり、「僕から連絡しておきます」とトントン拍子で話が進んだという。現在58歳の山本氏は、間もなく第二子が誕生することを報告し、「かっこいいパパの姿を見せてあげたい」「パフォーマンスを上げたい」と、切実な悩みを関節ケアの第一人者である角田紀臣氏に打ち明けた。
早速、身体の状態を確認するため、立ち方や歩き方のチェックが始まった。角田氏は、山本氏の足幅の広さや歩行時のふらつきを指摘。さらに、シャドウピッチングやバッティングフォームを披露すると、肩や股関節の可動域が狭く、無理な使い方をしていることが判明した。角田氏は「歩いているだけでも上半身にストレスが溜まる状態」と分析し、不調の根本原因を探るべく足のチェックへと移る。
山本氏によると、右足の親指内側に15年前からしこりがあるとのこと。角田氏は、これが筋肉と腱が癒着して固まったものであり、足の指が使えず点で地面に接しているためにバランスが崩れている可能性がある説明した。癒着を剥がす前のチェックでは山本氏は「怖いし痛い」と声を上げたが、関節整体のポリシーであるストレスを与えずに施術を行うことにより、施術後にはゴリゴリとした感覚が消え、「本当だ」と驚きの表情を見せた。
癒着が取れたことで足の指が伸びるようになり、地面を面で捉えられるようになった山本氏。「かっこいいパパ」を目指す彼の身体の改善に向けた第一歩は、驚きとともに確かな手応えを感じさせるものとなった。
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