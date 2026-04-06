サボリーノ朝マスク新作♡1分で完了の時短スキンケア

忙しい朝のスキンケアをもっとラクにしたい方に♡サボリーノから、新作の朝用シートマスクが登場しました。洗顔からスキンケア、保湿下地まで1枚で完了する便利さはそのままに、うるおいケアや肌バランスを整える機能がさらにアップ。毎日の準備をスムーズにしながら、きれいな肌をキープできる頼れるアイテムです♪

1分で完了する時短ケア



「目ざまシート N D26」は30枚入り・1,540円（税込）。顔にのせて約1分置くだけで、洗顔*⁵・スキンケア・保湿下地の役割をまとめてこなす優秀マスクです。

朝の限られた時間でもしっかりケアできるので、忙しい日常でも無理なく続けられるのが魅力。はがした後はそのままメイクに進める手軽さもポイントです。

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潤いを守る水密ヴェール処方



肌のうるおいをしっかり届けるために、まず“潤いの道”を整え、その後“潤いの蓋”をする水密ヴェール処方を採用。

角層まで浸透⁴した保湿成分が、肌内部の水分密度を高め、しっとりとした状態をキープします。

さらに皮脂バランスを整える成分や毛穴ケア⁵成分も配合されており、テカリやざらつきが気になる方にもおすすめです。

爽快な使い心地と心地よい香り



シトラスクールミントの香りが広がり、朝の眠気をすっきりリフレッシュ。ひんやりとした使用感で、肌も気分もシャキッと整います。

ビタミンC誘導体⁹やCICAエキス⁸などの保湿成分も配合され、肌あれ予防にも配慮された処方です。

＊1 アゼロイルジグリシンK（整肌）

＊2 余分な皮脂のこと

＊3 使用時間目安

＊4 角層まで

＊5 ふきとりによる

＊7 年齢に応じたお手入れ

＊8 ツボクサ葉エキス（保湿）

＊9 アスコルビルグルコシド、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルリン酸Na（全て整肌）

毎朝の習慣に取り入れて♡



サボリーノの朝マスクは、時短と美容を両立したい方にぴったりのアイテム♡たった1分で肌が整うから、忙しい朝でも余裕を持って準備ができます。

毎日のケアを無理なく続けながら、健やかでなめらかな肌を目指してみてくださいね♪