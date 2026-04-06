サボリーノ朝マスク新作♡1分で完了の時短スキンケア
忙しい朝のスキンケアをもっとラクにしたい方に♡サボリーノから、新作の朝用シートマスクが登場しました。洗顔からスキンケア、保湿下地まで1枚で完了する便利さはそのままに、うるおいケアや肌バランスを整える機能がさらにアップ。毎日の準備をスムーズにしながら、きれいな肌をキープできる頼れるアイテムです♪
1分で完了する時短ケア
「目ざまシート N D26」は30枚入り・1,540円（税込）。顔にのせて約1分置くだけで、洗顔*⁵・スキンケア・保湿下地の役割をまとめてこなす優秀マスクです。
朝の限られた時間でもしっかりケアできるので、忙しい日常でも無理なく続けられるのが魅力。はがした後はそのままメイクに進める手軽さもポイントです。
潤いを守る水密ヴェール処方
肌のうるおいをしっかり届けるために、まず“潤いの道”を整え、その後“潤いの蓋”をする水密ヴェール処方を採用。
角層まで浸透⁴した保湿成分が、肌内部の水分密度を高め、しっとりとした状態をキープします。
さらに皮脂バランスを整える成分や毛穴ケア⁵成分も配合されており、テカリやざらつきが気になる方にもおすすめです。
爽快な使い心地と心地よい香り
シトラスクールミントの香りが広がり、朝の眠気をすっきりリフレッシュ。ひんやりとした使用感で、肌も気分もシャキッと整います。
ビタミンC誘導体⁹やCICAエキス⁸などの保湿成分も配合され、肌あれ予防にも配慮された処方です。
＊1 アゼロイルジグリシンK（整肌）
＊2 余分な皮脂のこと
＊3 使用時間目安
＊4 角層まで
＊5 ふきとりによる
＊7 年齢に応じたお手入れ
＊8 ツボクサ葉エキス（保湿）
＊9 アスコルビルグルコシド、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルリン酸Na（全て整肌）
毎朝の習慣に取り入れて♡
サボリーノの朝マスクは、時短と美容を両立したい方にぴったりのアイテム♡たった1分で肌が整うから、忙しい朝でも余裕を持って準備ができます。
毎日のケアを無理なく続けながら、健やかでなめらかな肌を目指してみてくださいね♪