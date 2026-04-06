4日(現地時間)に行われたFAカップ準々決勝マンチェスター・シティ戦で、リヴァプールは0-4で敗れた。ハットトリックを達成したアーリング・ハーランドをはじめとしたシティの攻撃陣を止められず、力の差を見せつけられての完敗だった。



この結果によって、指揮官であるアルネ・スロット監督は現地メディアからの厳しい批判に晒されているが、サポーターの間ではチームの牽引役であるドミニク・ショボスライに対して厳しい目が向けられている。





サポーターが問題視しているのは、シティ戦終了後のショボスライの振る舞いが原因のようだ。試合後、リヴァプールの選手達が観戦に訪れたサポーターのところへ挨拶に行った際、スタンドからはブーイングと激しい野次が飛んだが、ショボスライはスタンドに肩をすくめながら首を横に振り、サポーターの反応に抗議する姿勢を示していた。このショボスライの行動は、SNS上で多くのサポーターによって批判されている。「このアウェイゲームを観戦するために、サポーターがこの一週間どれだけ仕事を頑張ったのか分かっているのか。こんな振る舞いをしておいて引き続き応援してくれなんて都合が良すぎるだろ」「忌々しいぐらい傲慢な選手。アウェイゲームに訪れたサポーターの顔を殴るような行為だ」「拍手してさっさとロッカールームに消えろ。芝居がかったジェスチャーをするぐらいならこっちに来るなよ」リヴァプールは、8日にパリ・サンジェルマンとのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝1stレグに臨むが、この試合にショボスライが出場すればサポーターからブーイングが飛ぶかもしれない。