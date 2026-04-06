本宮泰風、母と妻・松本明子の“嫁姑バトル”告白「『出ていく』って…」
俳優の本宮泰風が、6日放送のニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（月〜金 前11：30）に出演。自身の母親と、妻でタレントの松本明子との“嫁姑ケンカ”について明かした。
【写真】「約1ヶ月間入院」ベッド上の松本明子のショット
松本が月曜アシスタントを務めている同番組だが、松本が左足首骨折のため、この日は休演。“夫婦初共演”はかなわなかったが、本宮は高田文夫氏と乾貴美子からの質問に答える形で、めったに口にしない“結婚生活”について語っていった。
本宮は、最近の話として「（自身の母と松本との間で）バトルがありましたね。僕、寝ていたんですね。朝まで仕事をしていまして。そうしたら1〜2時間くらいで起こされまして。僕の母が部屋に来て。そんなこと、ほぼないので、気になっていたら（母が）『アッコさんが出ていくって言うけど、私が出ていくから』って。僕も寝ぼけているのですが、普通じゃないなと思って、起きたんです。そうしたら、妻が『ちょっと出ていく』っていうところで…。僕は1回部屋に戻って、寝たんです」と笑いを交えて回顧。
続けて「とりあえず寝て、起きたら、なんか夢だったんじゃないかなと思って。でもカミさんがいないし。でも夢かもしれないから、僕から話はできない。そうしたら、向こうから話があって。『私も悪い…』みたいなことだったので、そうなんだと思って。基本、大なり小なり、こういうことは今まであって。僕はどちら側にも立たず、放っておくんですけど。（理由は）よくある些細なことですよ。（ケンカできるということは）裏を返すと、すごく仲良しなんですよ。僕は彼女の両親とケンカすることはできなかったので。（母と松本は）今はもう何事もなかったどころか…（仲良くしている）」とほほえましいエピソードを語っていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】「約1ヶ月間入院」ベッド上の松本明子のショット
松本が月曜アシスタントを務めている同番組だが、松本が左足首骨折のため、この日は休演。“夫婦初共演”はかなわなかったが、本宮は高田文夫氏と乾貴美子からの質問に答える形で、めったに口にしない“結婚生活”について語っていった。
続けて「とりあえず寝て、起きたら、なんか夢だったんじゃないかなと思って。でもカミさんがいないし。でも夢かもしれないから、僕から話はできない。そうしたら、向こうから話があって。『私も悪い…』みたいなことだったので、そうなんだと思って。基本、大なり小なり、こういうことは今まであって。僕はどちら側にも立たず、放っておくんですけど。（理由は）よくある些細なことですよ。（ケンカできるということは）裏を返すと、すごく仲良しなんですよ。僕は彼女の両親とケンカすることはできなかったので。（母と松本は）今はもう何事もなかったどころか…（仲良くしている）」とほほえましいエピソードを語っていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。