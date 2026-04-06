決算プラス・インパクト銘柄・寄付 … ワールド、あさひ、あみやき (4月3日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月2日から3日の決算発表を経て6日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 エクスＭ <4394>
26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比56.8％増の5800万円に拡大し、12-5月期(上期)計画の8300万円に対する進捗率は69.9％に達し、5年平均の52.2％も上回った。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<4394> エクスＭ 東Ｇ +11.90 4/ 3 1Q 56.76
<3035> ＫＴＫ 東Ｓ +7.66 4/ 3 上期 38.53
<6279> 瑞光 東Ｐ +2.98 4/ 3 本決算 420.00
<2753> あみやき 東Ｐ +1.82 4/ 3 本決算 8.36
<3333> あさひ 東Ｐ +1.82 4/ 3 本決算 6.50
<3612> ワールド 東Ｐ +1.42 4/ 3 本決算 －
<7975> リヒトラブ 東Ｓ +1.19 4/ 3 本決算 119.30
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした6日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース