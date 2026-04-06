―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月2日から3日の決算発表を経て6日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　エクスＭ <4394>
　26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比56.8％増の5800万円に拡大し、12-5月期(上期)計画の8300万円に対する進捗率は69.9％に達し、5年平均の52.2％も上回った。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4394> エクスＭ 　　　東Ｇ 　 +11.90 　　4/ 3　　　1Q　　　 56.76
<3035> ＫＴＫ 　　　　東Ｓ　　 +7.66 　　4/ 3　　上期　　　 38.53
<6279> 瑞光 　　　　　東Ｐ　　 +2.98 　　4/ 3　本決算　　　420.00
<2753> あみやき 　　　東Ｐ　　 +1.82 　　4/ 3　本決算　　　　8.36
<3333> あさひ 　　　　東Ｐ　　 +1.82 　　4/ 3　本決算　　　　6.50

<3612> ワールド 　　　東Ｐ　　 +1.42 　　4/ 3　本決算　　　　　－
<7975> リヒトラブ 　　東Ｓ　　 +1.19 　　4/ 3　本決算　　　119.30

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした6日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース