おとめ座は「努力を惜しまないで」 12星座もっちぃ占い｜4/6〜12

4/6（月）〜12（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💼 牡羊座：8日（水）は「気長さを大切に」

牡羊座のあなたは、人のお話がのんびりで簡潔じゃなかったとしても、それを遮らない気長さを大切にしてください。特に8日（水）は「つまり、こういうことですか？」と先回りしてまとめるのはお休みで♭

6日（月）は、頭の中でアイデアが渋滞を起こすほどの情報過密状態になりそうです。すべてを1日で処理しようとせずに、先々のタスクにしっかり振り分けてください。

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💼 牡牛座：9日（木）は「成果を出すならこの日」

牡牛座のあなたは、9日（木）があらゆる努力が実を結び、ぐんぐんと成果をあげることができる日です。絶対の結果を出したいと思っていることがあるならばこの日がベストタイミング！

今週必要なものの価値は、値段では決まりません。たとえモノとして安くても、棚を塞ぐだけのモノはゴミより悪いです。7日（火）は、安いだけの不用品に注意しましょう。

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🤝 双子座：11日（土）は「久しぶりの連絡を」

双子座のあなたは、最近連絡していない人の顔を思い浮かべていると、急に特別なことを思い出すかもしれません。そういう人に連絡をするなら、11日（土）が最適です！

9日（木）は、なかなかインスピレーションが降りてこないときかもしれません。どうすれば解決できるかわからなくて苦しんでいることがあるならば、翌日以降に回すのが最善です。

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💼 蟹座：6日（木）は「妥協が最高の結末に」

蟹座のあなたは、噛み合わないものをなんとか噛み合わせようとするのは大変なことです。6日（木）は、ある程度の妥協をすることで、結果的に最高の結末を迎えることができそうです♪

8日（水）は、お金がかかる二度手間に注意しましょう。せっかく出かけたのに忘れ物をして家に帰って、交通費が2倍かかるみたいな失敗が起こりやすいときです。

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🤝 獅子座：6日（月）は「共感と優しさが自分の大きな幸せに」

獅子座のあなたは、人の成功と幸せを喜ぶ温かな心を持つことが大切な1週間です。特に6日（月）は、人への共感と優しさが、自分自身の大きな幸せにつながりそう♡

12日（日）は、おまけのほうに目がくらんで、本来は必要がないものを買ってしまうかもしれません。推しの食玩とかなら全然アリですけど、大きな買い物は冷静に♭

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💰 乙女座：9日（木）は「努力を惜しまないで」

乙女座のあなたは、9日（木）に努力を惜しまなければいいことがあります。ちょっとの手間でポイントが3倍になるキャンペーン情報を目にしたら、すぐに手を動かしましょう。

6日（月）は、誰かに対する期待が裏切られやすい星回りです。この人に任せれば大丈夫！ みたいな気持ちはあまり過信しないようにしてください☆

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💰 天秤座：11日（土）は「形に残らないものにお金を使うと◎」

天秤座のあなたは、11日（土）に形に残らないものにお金を使うと、絶大な快感と幸せを手に入れることができそうです。チケット代やコンテンツ利用料は惜しまないようにしましょう。

8日（水）は、スイッチが入るまでに時間がかかりそうな予感です。午前は単純作業を中心に詰め込んで、午後から本格的に頑張るつもりで過ごすのがよいかも！

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💼 蠍座：10日（金）は「インプットに最適」

蠍座のあなたは、10日（金）に、お仕事に関するインプットを増やすのに最適な星が巡ってきます。業界のニュースを読むとか、オンライン講座を受講するとか、何かお勉強に取り組んでみましょう。

6日（月）は、判断の軸がブレやすい星回り。お買い物はAIに丸投げするくらいでOK。自分で決断する労力を極力省く工夫をしてみてください♪

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💼 射手座：7日（火）は「言葉にツヤが出る」

射手座のあなたは、7日（火）のお仕事中の言葉にツヤが出ます。発言が注目されて、提案が通りやすくなります。人の心を動かす必要がある発言は、この日に集中してしましょう。

ちょっと生意気に感じる人にイライラしそうですけど、表に出さないようにしましょう。8日（水）は、大人な対応をすることでトラブルを回避できます♪

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💼 山羊座：10日（金）は「能力が普段の3割増しに」

山羊座のあなたは、10日（金）がお仕事に関する能力が普段より3割くらいブーストされます。いつもなら射程外の相手にも十分にリーチできるくらいの力が出ますので、多少無謀な挑戦をしてもよさそう☆

11日（土）は、お金に関する判断力がめっちゃくちゃ下がりそうな予感です。少しでも迷う買い物があるなら週明けまで寝かせておきましょう。

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🤝 水瓶座：11日（土）は「冗談を通じて仲良くなれる」

水瓶座のあなたは、11日（土）に軽い冗談を通じて人と仲良くなれます。多少相手をいじる言葉でも、思いやりを持って丁寧に対応すれば◎です♪

10日（金）は、お金を使うことで不安を解消したくなる衝動に見舞われます。130円の缶コーヒーで勇気が出るならいいかもしれませんけど、コスパはしっかり計算しましょう。

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💰 魚座：6日（月）は「多少高くても買うが吉」

魚座のあなたは、6日（月）に自分のテンションを高めてくれる素敵なグッズと巡り合えそうです。多少高いものであっても、思い切って買っちゃうのが吉かも！

9日（木）は、エンタメに夢中になりすぎて体力が持っていかれそうな予感です。先が気になって眠れないときに我慢できるかどうか、それがこの日の運命を左右するかもしれませんよ♪

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五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X