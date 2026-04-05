今井達也の“常識外れの魔球”に同僚捕手も「クレイジー」　翻弄された敵打者も呆然「かなりおもしろい。あんな変化球は見ない」

敵打者を翻弄したスライダーを軸に、支配力を発揮した今井(C)Getty Images

常識外れの変化球が、“節目”の勝利を手繰り寄せた。

現地時間4月4日に行われた敵地でのアスレチックス戦に、アストロズの今井達也が先発登板。5回2／3（94球）を投げ、被安打3、9奪三振、無失点と好投し、開幕から2登板目で、メジャー初勝利を手にした。

【動画】え？逆方向に変化？ 「正統派ではない」今井のスライダーを見る

「犯したミスから学び、それを次の登板に活かす」

そう誓って上がったマウンドで異彩を放ったのは、全94球のうち43球を投じたスライダーだった。通常は右から左へと曲がるボールだが、回転効率が25%前後と高いジャイロ成分を含んだ今井の場合は、逆方向にも変化。記録した18回の空振りの中で10回をスライダーで奪ったことからも、その特殊性が浮かび上がる。

実際、マスク越しに今井の投球を見ていた相棒も変幻自在だったスライダーに舌を巻く。アストロズのベテラン捕手であるクリスティアン・バスケスは、試合後のフラッシュインタビューで「クレイジーだよ」と感嘆。「左打者に対しては逆方向に曲がっていくんだ。球種自体は一つだけど、変化の仕方は何通りもある」と脱帽もした。

では、バッターボックスに立ったアスレチックスの打者の目に、SNS上で「Wrong Way Slider（逆方向に行くスライダー）」と評された“魔球”をどう映っていたのか。MLB公式サイトのインタビューに応じたジェフ・マクニールは、率直な感想を語っている。

「ストライクゾーンにスライダーを投げ込んでいて、それが本当に色々な方向に変化していたんだ」