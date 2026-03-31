メイベリン ニューヨーク×コアラのマーチ♡可愛すぎるコラボメイク登場

人気コスメブランドメイベリン ニューヨークと、おなじみのお菓子コアラのマーチが夢のコラボ♡今トレンドの“動物顔メイク”に注目し、可愛らしい「コアラ顔メイク」を提案します。さらに限定ミラーのプレゼントもあり、見逃せない内容に。毎日のメイクがもっと楽しくなる、話題のコラボをチェックしてみて♪

トレンドのコアラ顔メイクに注目



SNSで話題の“動物顔メイク”の中でも、今回注目されたのは愛らしい「コアラ顔」。いちご味のコアラのマーチの世界観をヒントに、ふんわり優しい印象のメイクを提案しています。

目元やリップ、チークをバランスよく仕上げることで、誰でも簡単に可愛らしい雰囲気を演出できるのが魅力です。

キスのセラムファンデーション新登場♡白玉級透明感で陶器肌へ

対象アイテムで理想メイク完成



「メイベリン スカイハイ」

価格：1,694円（税込）

カラー：01ブラック

「メイベリン スカイハイ プライマー」

価格：1,694円（税込）

カラー：01下地ブラック

「メイベリン SPステイ ヴィニルインク」

価格：1,991円（税込）

カラー：60／66

「メイベリン グローキッサー チークブラッシュ」

価格：1,980円（税込）

カラー：04

「メイベリン SPステイ クリームパクト ファンデーション」

価格：3,993円（税込）

カラー：N10／N20

「メイベリン SP フラッフ ブロウ ムース」

価格：1,672円（税込）

カラー：04／06

コラボ対象アイテムは、日常使いしやすい人気商品がラインナップ。どれもトレンド感のある仕上がりを叶えてくれるアイテムです。

限定ミラーの特典も♡



期間中に対象商品を購入すると、コアラのマーチとの限定コラボミラーをプレゼント。可愛いデザインのミラーは、持っているだけで気分が上がるアイテムです。

実施期間：2026年4月14日（火）～なくなり次第終了

対象店舗：全国のバラエティストア／ドラッグストア／オンラインショップ

※一部店舗では取り扱いがない場合があります

※数量限定

可愛さもトレンドも手に入れて♡



今回のコラボは、可愛らしさとトレンドを同時に楽しめる特別な企画♡普段のメイクに少しプラスするだけで、印象がぐっと変わります。限定特典もあるので、気になる方は早めにチェックがおすすめ。

コアラ顔メイクで、毎日のメイク時間をもっと楽しくしてみてくださいね♪