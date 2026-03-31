開催：2026.3.31

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 5 - 14 [ロッキーズ]

MLBの試合が31日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとロッキーズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はコディ・ポンセ、対するロッキーズの先発投手は菅野智之で試合は開始した。

3回表、1番 ジェイコブ・マッカーシー 4球目を打ってピッチャーゴロ しかしピッチャーがエラー 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 TOR 0-1 COL

3回裏、1番 ジョージ・スプリンガー 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 1-1 COL

4回表、7番 ジョーダン・ベック 3球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドがエラーでロッキーズ得点 TOR 1-2 COL

6回表、6番 トロイ・ジョンストン 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 TOR 1-4 COL、9番 ブラクストン・フルフォード 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 TOR 1-5 COL、3番 ウィリー・カストロ 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 TOR 1-7 COL、4番 エセキエル・トーバー 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 TOR 1-9 COL

8回表、2番 ハンター・グッドマン 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 TOR 1-10 COL、4番 エセキエル・トーバー 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 TOR 1-11 COL、5番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 TOR 1-13 COL

8回裏、9番 アンドレス・ヒメネス 5球目を打ってセンターへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 2-13 COL、3番 デービス・シュナイダー 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 4-13 COL

9回表、9番 ブラクストン・フルフォード 初球を打って左中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 TOR 4-14 COL

9回裏、7番 岡本和真 初球を打ってセンターへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 5-14 COL

試合は5対14でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのチェイス・ドーランダーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はブルージェイズのルイ・バーランドで、ここまで0勝1敗0S。

なお、ロッキーズの菅野智之はこの試合で4.2回を投げ、2安打（1本塁打）、1失点、4奪三振、防御率は1.93。さらに、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、1安打（1HR）、1打点、打率は.333となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-31 11:42:22 更新