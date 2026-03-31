【ファミマ×あつ森】コラボキャンペーン開始！限定ソックスにコスメ、可愛すぎるグッズがたくさん

2026年3月31日から、ファミリーマートで「あつまれ どうぶつの森」キャンペーンがスタート。限定デザインのソックスやポーチ、スキンケア商品に加え、トートバッグプレゼントや限定グッズなど春のおでかけにぴったりのキャンペーンが始まります。

コンビニエンスウェアに限定アイテム登場

タオルインポーチ

タオルインポーチは、まめきち・つぶきちデザインのポーチにミニタオルがセットになったアイテムです。

ポーチとして使うのはもちろん、タオル単体でも使用でき、さらにタオルを収納して持ち歩くことも可能な3WAY仕様。

外出先でさっと取り出せる実用性と、かわいらしいデザインを兼ね備えています。

価格は2290円。サイズはミニタオル：23×23cm、ポーチ：22×16cmです。

ラインソックス

ラインソックスは、シンプルながらもキャラクターの魅力がしっかり詰まったデザインが特徴です。

足底にはたぬきちのラバープリントが施されており、見えない部分にも遊び心をプラス。

普段のコーディネートに取り入れやすく、さりげなくファン心をくすぐるアイテムです。

価格は600円。サイズは22cm-25cm、25cm-28cmの2種類展開されます。

こどもくつした

こどもくつしたは、大人用と同じデザインを採用したキッズ向けアイテム。

やわらかな履き心地で日常使いしやすく、親子でリンクコーデを楽しめるのも魅力です。

価格は600円。サイズは13cm-19cm、19cm-22cmの2種類展開されます。

いずれの商品も、ファミマオンライン抽選受付期間は3月31日10時から4月13日23時59分までです。

Mitea ORGANICコラボコスメもラインアップ

Mitea ORGANICとのコラボでは、どうぶつたちがデザインされたスキンケア＆メイクアイテムが登場。

窓から顔をのぞかせるキャラクターたちとカラフルなパッケージが特徴で、毎日のケアタイムを楽しく演出してくれます。数量限定のため、コレクション感覚で集めたくなるシリーズです。

ファミペイスタンプキャンペーン【Miteaコース】

期間中にファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して「Mitea ORGANIC」の対象商品を購入すると、1商品ごとにスタンプが1個付与されます。

スタンプを3個集めて応募すると、「どうぶつの森」ポーチセットが抽選で30人に当たるキャンペーンです。ペンケースやダイカットミラーなど、日常使いしやすいアイテムがセットになっており、ファンには見逃せない内容となっています。

対象商品は、Mitea ORGANICの「どうぶつの森」コレクション全15商品。コスメを購入するだけで参加できる手軽さもポイントです。

キャンペーン期間は3月31日から4月20日。応募期間は3月31日から4月24日までです。

ファミマオンライン限定アイテムも登場

ファミマオンライン限定で、「Mitea ORGANIC リップ3色＆シリコンリップケース（Mitea型）」が登場。セットは予約販売となり、期間中に申し込むことで確実に入手できます。

予約期間は3月31日10時から4月6日23時59分まで。お渡しは4月17日10時から順次開始されます。数量限定のため、確実に手に入れたい場合は早めの予約がおすすめです。

価格は5186円。サイズはリップケース：約D20×W140×H190mm、リップクリーム：約D26×W26×H105mmです。

ファンにはたまらない「どうぶつの森」グッズも販売

あつまれ どうぶつの森 タンブラーBOOK

あつまれ どうぶつの森 タンブラーBOOKは、春らしい「さくらver.」と、ゲーム内の人気スポットをモチーフにした「喫茶ハトの巣ver.」の2種類があります。

真空断熱仕様で保冷・保温のどちらにも対応した実用性の高いアイテムです。結露しにくく、デスクに置いても扱いやすいのが魅力。デザインは価格は各2959円。3月31日から全国約9000店舗で販売されます。

容量は450mL（適正容量380mL）。サイズは約高さ12×飲み口直径8.5cm

あつまれ どうぶつの森 180度ガバッと開く葉っぱ柄キルティング大容量ポーチBOOK

その名の通り大きく開く設計が特徴で、中身が一目で見渡せる使い勝手の良さが魅力です。コスメやガジェット、小物類をまとめて収納できる十分な容量があり、旅行やおでかけ時の整理にも便利。「どうぶつの森」らしい世界観を感じられ、見た目と機能性の両方を兼ね備えています。

価格は3520円。3月31日から全国約9000店舗で販売されます。

サイズは約W21×H11.5×D10cmです。

あつまれ どうぶつの森 持ち歩きに便利な葉っぱ柄キルティングデイリーポーチBOOK

コンパクトながら必要なアイテムをしっかり収納できるサイズ感が魅力です。バッグの中でもかさばりにくく、コスメや小物の持ち歩きにぴったり。日常使いしやすい設計でありながら、キルティング素材と葉っぱ柄がほどよい存在感をプラスしてくれます。

価格は3289円。3月31日から全国約9000店舗で販売されます。

どうぶつの森 ぬいぐるみマスコット

サイズは約W15×H13.5×D5cm。

しずえ・とたけけ・たぬきちの人気キャラクターたちを立体的に再現したアイテムです。

やわらかな素材と愛らしい表情が特徴で、見ているだけでも癒やされる仕上がり。チェーン付きのためバッグやポーチに取り付けることができ、おでかけのお供としても楽しめます。

価格は各1650円。3月28日から順次約900店舗で販売しています。

サイズは、しずえが約W70×H130×D60mm、とたけけが約W55×H95×D60mm、たぬきちが約W75×H110×D90mmです。

どうぶつの森 メモ帳

2柄それぞれ50枚（合計100枚）のボリューム仕様。コンパクトなサイズで持ち運びやすく、ちょっとしたメモやメッセージカードとしても活躍します。日常使いしやすいシンプルさの中に、キャラクターのかわいらしさがしっかり詰め込まれており、デスク周りをさりげなく彩ってくれるアイテムです。

価格は各220円。3月28日から順次約495店舗で販売しています。

サイズは約W60×H85×D11mmです。

どうぶつの森 ペーパーバッグ入シール

全15柄のシールが各4枚、合計60枚入った充実のセットです。手帳やノートのデコレーションはもちろん、プレゼントのラッピングやメッセージカードの装飾にも活躍します。ペーパーバッグに入った仕様もかわいらしく、そのまま保管したくなるデザインです。

価格は各550円。3月28日から順次約495店舗で販売中です。

サイズは約W75×H140×D29mm。

どうぶつの森 ポケットステッカーワールド

シールと専用台紙がセットになった遊び心のあるアイテムです。台紙に自由に貼って世界観を楽しめる仕様で、子どもから大人まで幅広く楽しめる内容。コレクションとしても満足度が高いですよ。

価格は660円。4月8日から順次約2800店舗で販売します。

台紙サイズは約H240×W220mm（展開後）です。

ダウンロードカード購入で限定グッズが当たるキャンペーン

期間中、あつまれ どうぶつの森のダウンロードカードを購入し、特設サイトから応募すると、抽選で30人に「BIG トラベルポーチ」と「マルチケース」のセットが当たるキャンペーンが実施されます。

対象となるのは、「Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」と「ハッピーホームパラダイス」の2種類。ゲームを楽しみながら応募できる企画で、ファンにとっては見逃せない内容です。

キャンペーン期間は3月31日から4月20日まで。応募期限は4月21日までとなっています。

東京・大阪でラッピング店舗を展開

キャンペーン期間中は、ファミリーマートの一部店舗が「どうぶつの森」仕様に装飾されたラッピング店舗として登場します。

外観から店内までキャラクターたちで彩られ、まるでゲームの世界に入り込んだような空間を楽しめるのが特徴。写真を撮りたくなるような演出も多く、来店そのものが特別な体験になります。

さらに、ラッピング店舗では関連グッズの限定販売も実施。加えて、「どうぶつの森」関連商品を含む税抜500円以上の購入で、オリジナルデザインのステッカーが1枚もらえる特典も用意されています。

対象店舗は以下の3店舗です。

・ファミリーマート海岸三丁目店

・ファミリーマート東京ベイ潮見プリンスホテル店

・ファミリーマート大阪空港前店

展開期間は3月31日から4月20日まで。特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

アプリで限定壁紙がもらえる企画も

任天堂のスマートフォン向けアプリNintendo Storeでは、キャンペーンと連動した特別企画も実施されます。

期間中にファミリーマート店頭でGPSチェックインを行うと、限定デザインの「あつまれ どうぶつの森」オリジナル壁紙をプレゼント。来店するだけで手軽に参加できるため、買い物のついでに楽しめるのもポイントです。

（C）Nintendo

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部