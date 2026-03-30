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JP ナビゲーションをスキップ 検索 作成 9+ アバターの画像 【悩んだらこれ】コスパ良好に進化した高性能モデル「 iPhone 17e」をレビューします。一番手ごろなiPhoneですが、これでいいですね！

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IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」にて「【悩んだらこれ】コスパ良好に進化した高性能モデル「 iPhone 17e」をレビューします。一番手ごろなiPhoneですが、これでいいですね！」と題した動画を公開した。動画では、最新の「iPhone 17e」を実機レビューし、価格と性能のバランスが取れた本機の魅力を多角的に解説している。



動画の冒頭、戸田氏は新色である「ソフトピンク」の本体を手に取り、「めっちゃきれいで淡いピンク色」とその美しさを評価。重量を計測すると168gという結果になり、「これくらいの軽さのほうが持っていて楽」と、上位モデルのiPhone 17 Pro（206g）と比較して携帯性の高さを称賛した。



続いてスペックの検証へ。ディスプレイは6.1インチで、ベゼルがやや太く、M字ノッチを採用している点や常時表示に非対応であることなど、コストダウンの要因を冷静に指摘。一方で、A19チップを搭載した処理能力については「ベンチマークのスコアはそんなに変わらない。ヘビーなゲームも余裕で動く」と語り、一番安いモデルでもハイエンド並みの性能を持っていることを強調した。



注目のカメラ性能については、48メガピクセルのシングルカメラを搭載。「超広角で撮らない人は満足できる」と分析し、2倍ズームやポートレート、マクロ撮影でも十分に美しい写真が撮れることを作例を交えて実証した。さらに、前モデルの16eでは非対応だったMagSafeに新たに対応した点について、「めちゃくちゃ嬉しいポイント」と高く評価している。



動画の終盤、戸田氏は256GBモデルが99,800円という価格設定であることを紹介し、「鉄板のおすすめ」と力説。最終的な点数を「80点」と高く評価した。超広角カメラや映像出力など一部の機能を割り切れるユーザーにとって、iPhone 17eはコストパフォーマンスに優れた「一番手ごろな選択肢」として、間違いのない一台と言えそうだ。