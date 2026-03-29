H//PE Princess初の冠番組がABEMAにて独占無料配信決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、７人組グローバルHIPHOPガールズグループ・H//PE Princess（ハイププリンセス）の初冠番組となる全８話の特別番組『H//PE Princessのハイスクール！プリンセス』を４月１日（水）夜９時より独占無料配信することを決定した。
H//PE Princessは、2025年に日韓合同オーディション番組から誕生した７人組グループ。2026年上半期のデビューを前に岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）や韓国の人気ヒップホップデュオ・Dynamic Duoの公演にゲスト出演するなど、異例の活躍を見せている彼女たちが今回日本のバラエティ番組に初挑戦。
本番組は、日韓合同オーディションから誕生したH//PE Princessのメンバー７人が日本のダンス専門高校の門を叩くところからスタート。彼女たちに課せられたのは、わずか３日後の卒業イベントで現役高校生ダンサー７人と共に14人での合同パフォーマンスを成功させるという極めて過酷なミッション。プロのバックダンサーとしても活躍する高校生たちのスキルに刺激を受けながらH//PE Princessのメンバーが焦り、悪戦苦闘しながらも見事に自分たちのパフォーマンスを仕上げていく姿は、まさに青春そのもの。限られた２日間という練習期間の中でチームごとに分かれての特訓が始まるが、言葉が通じないもどかしさを抱えながらも日本語・韓国語が両方話せるメンバーを中心に身振り手振りで心を一つにしていく。
さらに、パフォーマンスの裏側で見せるメンバーたちの“等身大の素顔”にも注目。練習後には、高校生が H//PE Princessのメンバーを自宅へ招き入れたり、チームごとに分かれた交流会を実施。将来の夢や不安を語り合うことで、単なる共演者を超えた固い絆が芽生えていく。頑張るメンバーのために高校生たちが日本グルメの差し入れを用意し、初めての味に目を輝かせて感動する初々しい一幕も。迎える本番当日。果たして、国境を越えた14人の少女たちは３日間で奇跡のステージを作り上げることができるのか？
『H//PE Princessのハイスクール！プリンセス』は４月１日（水）から毎週水曜日の夜９時より独占無料配信開始。
(C)Chapter-I
H//PE Princessは、2025年に日韓合同オーディション番組から誕生した７人組グループ。2026年上半期のデビューを前に岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）や韓国の人気ヒップホップデュオ・Dynamic Duoの公演にゲスト出演するなど、異例の活躍を見せている彼女たちが今回日本のバラエティ番組に初挑戦。
さらに、パフォーマンスの裏側で見せるメンバーたちの“等身大の素顔”にも注目。練習後には、高校生が H//PE Princessのメンバーを自宅へ招き入れたり、チームごとに分かれた交流会を実施。将来の夢や不安を語り合うことで、単なる共演者を超えた固い絆が芽生えていく。頑張るメンバーのために高校生たちが日本グルメの差し入れを用意し、初めての味に目を輝かせて感動する初々しい一幕も。迎える本番当日。果たして、国境を越えた14人の少女たちは３日間で奇跡のステージを作り上げることができるのか？
『H//PE Princessのハイスクール！プリンセス』は４月１日（水）から毎週水曜日の夜９時より独占無料配信開始。
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