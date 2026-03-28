カエルのBL（ボーイズ・ラブ）がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】後ろから熱い抱擁…そして満面の笑み？

「パートナーを見つけたカエル、めちゃくちゃうれしそうな顔してたから相手もオスだということは黙っておいた」とその模様を紹介したのはぴよさん（@PIYO_KAERU）。



満面の笑顔で意中の相手を背中から抱きしめるカエル。どうやらBL状態になってしまったのは勘違いのようだが、おかしいような切ないような…ぴよさんにお話を聞いた。



ーーカエルたちはそれぞれなんという品種なのでしょうか？



ぴよ：上の子がヤエヤマアオガエル、下の子がモリアオガエルという種類です。



ーーその後の2匹は？



ぴよ：その後はしばらくくっついてましたが、いつの間にか離れていました（笑）。



ーー投稿に大きな反響がありました。



ぴよ：たくさんの人から「かわいい」や「面白い」とコメントを頂けてありがたいです。「上の子が笑っているように見えるけど本当はどういう顔なんだ？」と、カエルの表情の違いに興味を持ってくださる方もいてうれしいです。上の子はたぶん抱きついたまま寝てます（笑）。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「これが両性⋯いや、両生類たる所以か 」

「抱きつかれている方も満更でもなさそうですね 」

「下カエル『ボク男だよ？』 上カエル『知ってる…』」

「雄ガエルが雄ガエルに抱き着いたとき､抱き着かれた方は｢ケロケロケロ｣と鳴いて誤りを知らせる(抱き着いた方は誤りを悟ってそそくさと離れる)そうですが､サカナとかコンニャク(人間の悪戯)に抱き着いた雄ガエルは相手が誤りを教えてくれないのでず〜っと抱き着いたまんまなんだそうですな」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



なお、ぴよさんはYouTube「ぴよのカエルch」でカエルやレオパなど爬虫類のユニークな生活を紹介している。ご興味のある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）