「“免許なし”で乗れるの!?」スズキの斬新「“1人乗り”軽トラ」に反響殺到！

春の訪れとともにアウトドアや農作業の準備を始める人が多い季節となりました。

近年は、街中では電動キックボードなどの新しいパーソナルモビリティの普及が進んでいますが、2輪ならではの不安定さや荷物を運べない不便さを指摘する声も少なくありません。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ斬新「“1人乗り”軽トラ」です！（27枚）

そうしたなか、軽自動車や二輪車を得意とするスズキが過去のイベントで披露した「超小型モビリティ」が、日常の移動課題を解決する手段としてSNSなどで改めて関心を集めています。

それこそが、まるで1人乗りの「小さな軽トラック」のような外観を持つ「SUZU-CARGO（スズカーゴ）」です。

スズカーゴの大きな特徴は、道路交通法における「特定小型原動機付自転車（特定原付）」の規格に合わせて設計されている点にあります。

この区分に該当するため、16歳以上であれば運転免許証がなくても公道を走行でき、ヘルメットの着用は努力義務となっています。

ボディサイズは、全長1900mm×全幅600mm×全高1000mmと、非常にコンパクト。

電動キックボードで懸念されがちな走行時のふらつきや転倒のリスクに対しては、スズキが電動車いす（セニアカー）の開発などで培ってきた技術を活かし、4輪独立懸架サスペンションを採用することで高い走行安定性を確保しています。

走行性能については、車道を走る際の最高速度が時速20km、歩道を走るモードでは時速6km以下に設定。

また、狭い路地や駐輪場での取り回しを考慮して後退機能も備わっています。

そして車体後部には、最大30kgまでの荷物を積載できる広い荷台が配置されており、日常の買い物からレジャー用途まで幅広いシーンでの活用が想定されています。

この実用性を重視したモビリティに対して、ネット上では早期の市販化を望む声が多く見られます。

とくに目立つのは、運転免許を自主返納した高齢者の移動手段としての期待です。

「免許を返納した祖父母が少し離れたスーパーへ日用品を買いに行くための足として重宝しそう」「安全に移動できる乗り物として家族に勧めたい」といった声が寄せられています。

くわえて、「自宅の畑で家庭菜園を楽しむのにちょうどいい相棒」「クルマの乗り入れが制限されているキャンプサイトで荷物を運ぶのに最高」といった、小規模な農作業やアウトドアレジャーでの活用をイメージするコメントも複数見受けられます。

デザイン面でも肯定的な意見が上がっており、「パイプフレームむき出しの無骨なスタイリングがかっこいい」「シニア向けの乗り物という枠を超えて、若い世代が街乗りで使っても違和感がない」と、世代を問わず受け入れられやすい外観が評価されています。

一方で、実際の生活に導入することを想定した現実的な意見も寄せられています。

オープンな構造であるため、「屋根がないから急な雨だと荷物ごと濡れてしまう」「簡易的なルーフやカバーが欲しい」という天候への対策を求める声があります。

また、「車幅は細いけど荷台があって長いので、既存の駐輪場に停める際にスペースの問題が生じるのでは？」といった、インフラ側の課題を冷静に分析する声も見られます。

高齢者の日常的な買い物から、幅広い世代の趣味や作業のサポートまで、多様なライフスタイルに寄り添う可能性を持つスズカーゴ。

運転免許に依存せず、安定して荷物を運べるという機能的な移動手段として、コンセプトモデルから一歩進んだ市販化の実現が期待されています。