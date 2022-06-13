プロ野球は27日、セ・パ両リーグが開幕し、計6試合が行われる。広島は、本拠地マツダスタジアムで中日を迎え撃つ。「1番・中堅」で先発予定のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）は「無死二塁の状況をつくるのが一番」と1番打者の理想像を掲げ、体現を期した。同3位・勝田成内野手（22＝近大）と新人2人が開幕スタメンに名を連ねれば球団初。同2位・斉藤汰直投手（22＝亜大）、同5位・赤木晴哉投手（22＝佛教大）も含め、4年ぶりに新人4選手が開幕1軍入りした。

開幕を翌日に控えても、平川の表情に緊張の2文字はなかった。自然体を貫き、新たなスタートを切る。

「自分は練習試合ぐらいから、ずっと開幕しているイメージでやってきた。いつも通りやりたい」

開幕戦は「1番・中堅」で先発予定。横一線の争いの中で、その座をつかんだ。オープン戦は打率・323、1本塁打、6打点。21安打は12球団トップで、打率も同2位と健闘した。スタメン出場した16試合のうち、1番での出場は5試合だったが、22打数10安打、打率・455と持ち味の積極打法が光った。その打順を担う上で理想の1番像を明かし、体現を期した。

「（1番打者は）無死二塁の状況をつくるのが一番。（自分は）安打を打って、盗塁もあれば、長打もあるので」

切り込み隊長として出塁することだけに満足しない。平川は右、左の打席を問わない長打力が魅力。加えて、たとえ単打であっても50メートル走5秒8の脚力も生かし、自ら得点圏に進むことを意識する。きょう27日の相手先発・柳とは初対戦だが、地に足を着ける。「変化球中心の投手だと思う。変化球につられないように、自分のスイングをしていきたい」と攻略構想を描いた。

同3位・勝田とともに、新人2人が開幕スタメンに名を連ねれば球団初となる。それでも「外野で（争う）人がたくさんいる中でのスタメンなので、打てないと意味がない」と気を引き締める。今季は平川、勝田に加えて同2位・斉藤汰、同5位・赤木と新人4選手が開幕1軍入り。新井監督は「ルーキーが開幕から（これだけ）入ってくるのは珍しい。ファンの方も、新しい若い選手というのはすごく楽しみだと思うので、楽しんでもらいたい」と期待を寄せた。

143試合の長いシーズンが始まる。「1年間ケガをせず、体重を減らさないことだけは意識してやりたい」と平川。昨季リーグ5位に沈んだ新井カープだが、新戦力たちは、いい意味でその低迷を知らない。チーム浮上の原動力となる、新風を吹き込んでくれそうだ。 （長谷川 凡記）