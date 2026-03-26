グルメも夜桜もお得な温泉も！ 信州上田観光協会「第23回上田城千本桜まつり」

記事ポイント 約1,000本の桜が咲き誇る上田城跡公園で4月4日から12日まで開催全23店舗の「二の丸横丁」で地元グルメと夜桜を堪能できる最大3,000円お得に泊まれる温泉キャンペーンも同時開催 約1,000本の桜が咲き誇る上田城跡公園で4月4日から12日まで開催全23店舗の「二の丸横丁」で地元グルメと夜桜を堪能できる最大3,000円お得に泊まれる温泉キャンペーンも同時開催

信州上田観光協会が、「第23回上田城千本桜まつり」を2026年4月4日(土)から12日(日)まで開催します。

約1,000本の桜が咲き誇る上田城跡公園を舞台に、花見グルメや夜桜ライトアップ、お得な温泉キャンペーンなど多彩なイベントが楽しめます。

信州上田観光協会「第23回上田城千本桜まつり」

イベント名：第23回上田城千本桜まつり開催期間：2026年4月4日(土)〜12日(日)会場：長野県上田市 上田城跡公園一帯（JR上田駅徒歩約12分）二の丸横丁営業時間：10:00〜21:00来場予想：約50,000人

“春を告げる風物詩”として親しまれている上田城千本桜まつりは、今年で第23回を迎えます。

約1,000本の桜が上田城跡公園一帯を華やかに彩り、歴史情緒あふれる城郭と桜の競演が堪能できます。

会場では花見グルメやライトアップ、姉妹都市の物産展など盛りだくさんの催しが用意されています。

二の丸横丁

上田城跡公園芝生広場（児童遊園地付近）では、地元上田市の食材を使った春の味覚が集う「二の丸横丁」が開催されます。

全23店舗が出店し、昼は賑わいのグルメ広場として楽しめます。

夜はライトアップされた幻想的な夜桜のもと、ゆったりとした花見のひとときを過ごせる空間に変わります。

上田名物の美味だれ焼き鳥は、ニンニク醤油ダレを絡めた鶏ねぎまが特徴です。

ビール片手に桜の下で味わう花見グルメとして人気を集めています。

また、週末限定で姉妹都市（埼玉県所沢市・静岡県沼津市・新潟県上越市）による観光物産展も開催されます。

千本桜ライトアップ

夜の上田城跡公園では、赤・ピンク・紫・青の和傘をLEDで照らした幻想的な演出が施されます。

提灯が灯る散策路を歩きながら、昼間とは異なる桜の表情を楽しめます。

ライトアップされた櫓としだれ桜がピンクに輝く光景は、千本桜まつりならではの夜桜体験です。

青白いサーチライトが夜空に伸びる演出も見どころとなっています。

千本桜キャンペーン

まつり期間中は、鳳凰を頂いた豪華な神輿が満開のしだれ桜の下を練り歩く祭礼も行われます。

歴史ある上田城と桜、そして威勢のよい神輿が織りなす光景は圧巻です。

花見に合わせて、「上田市内温泉地花見湯産 千本桜キャンペーン」も実施されます。

1予約あたり2,000円の割引とクーポン券1,000円分が付き、最大3,000円相当お得に宿泊できます。

対象は別所温泉・鹿教湯温泉・霊泉寺温泉の3つの温泉地です。

約1,000本の桜と歴史ある城郭、全23店舗の花見グルメ、そして幻想的な夜桜ライトアップが一度に楽しめます。

最大3,000円お得な温泉キャンペーンを利用すれば、花見と温泉をまとめて満喫できます。

桜・グルメ・温泉と信州上田の春の魅力が詰まったイベントとなっています。

第23回上田城千本桜まつりの紹介でした。

よくある質問

Q. 第23回上田城千本桜まつりの開催期間と会場はどこですか？

A. 2026年4月4日(土)から12日(日)まで、長野県上田市の上田城跡公園一帯で開催されます。JR上田駅から徒歩約12分です。

Q. 千本桜キャンペーンの内容を教えてください。

A. 1予約あたり2,000円の割引に加えクーポン券1,000円分が付き、最大3,000円相当お得に宿泊できるキャンペーンです。

対象は別所温泉・鹿教湯温泉・霊泉寺温泉の3つの温泉地となっています。

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