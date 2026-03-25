25日10時現在の日経平均株価は前日比1629.22円（3.12％）高の5万3881.50円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1503、値下がりは59、変わらずは17と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を290.13円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が214.99円、東エレク <8035>が203.56円、ファストリ <9983>が77.81円、フジクラ <5803>が56.32円と続く。



マイナス寄与度は3.31円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、トレンド <4704>が3.31円、コナミＧ <9766>が2.84円、野村総研 <4307>が2.77円、ベイカレント <6532>が2.57円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は鉱業の1業種のみ。値上がり率1位は保険で、以下、非鉄金属、銀行、ガラス・土石、電気・ガス、繊維と続いている。



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