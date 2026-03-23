「初めて人に打ち明けた…」男性が“弱さ”を見せてくれるのは本命サイン
「こんなこと人に言ったことないんだけど…」と前置きして男性が話してくれた瞬間、距離が一気に縮まったように感じたことはありませんか？男性は、本当に大切にしたい相手にしか弱さを見せません。
不安や悩みを打ち明ける
仕事のこと、将来のこと、人間関係のこと。普段は見せない不安を話してくるのは、あなたに信頼を置いているからです。本命相手には、自分の心の弱さを隠しません。
うまくいかない話も共有する
男性が成功した話だけでなく、うまくいかなかった出来事を話すのは、評価よりも理解を求めているから。男性は本命相手には、かっこつけ続けようとはしないものです。
弱さを見せても関係を保とうとする
男性が弱い部分を見せたあとも変に距離を取らないのは、あなたとの関係を大切にしている証拠です。本命相手には、素の自分でいようとします。
恋愛では、強さよりも弱さに本音が出るもの。不安を打ち明け、うまくいかない話も共有し、それでも関係を続けようとする。その姿勢があるなら、その男性はあなたを本命視しています。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼本気だから言動が変わらない。男性が本命女性にだけ貫く“誠実サイン”