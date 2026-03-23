「号泣しても落ちにくい」って本当！？【KATE】新作アイライナー ＆ マスカラの実力をレポ！

【KATE（ケイト）】から、“号泣しても落ちにくい”というインパクトあるコンセプトで、新ライン「号泣の涙神（るいしん）」シリーズが登場！ 涙・皮脂・こすれといったアイメイク崩れの原因に着目し、耐久力を追求したアイテムがそろいます。今回は特にマスカラとアイライナーにフォーカスし、実際の仕上がりや落ちにくさをレポート！

“号泣の涙神”シリーズ、涙に負けないライナーに注目

【KATE】「ナミダノツルギライナー」左から〈BK-1〉〈BR-2〉\1,650（税込・編集部調べ）（一部店舗・WEBにて発売）

「ナミダノツルギライナー」は、涙や皮脂などアイメイクが崩れやすいシーンを想定した、耐久設計のリキッドアイライナー。目元に密着しやすい処方で、にじみにくくシャープなラインを長時間キープします。全4色展開で、筆先も仕上がりに合わせて選べる2種の中からカラーごとに採用。今回ピックアップしたBK-1は、コシのあるしなやかな筆で安定したラインを描きやすいタイプ。BR-2を含むその他のカラーは0.06mmの極細筆で、繊細に描きやすそうです。

描き心地、落ちにくさをチェック

するする細く、思い通りに描けます。腕に描いたラインで耐久力を検証してみると、流水にしばらく当てても、かなり強めにこすってもラインはしっかり残る状態。落ちにくさはかなり優秀な印象でした。実際の目元でも、目尻のラインは時間が経っても落ちにくく、下まぶたに影響することもなし。きれいな状態を長時間キープしてくれました。インラインは場所柄、時間が経つと少し薄くなることも。ただ、にじんで広がるような崩れ方ではなく、落ち方は比較的きれいでした。

アイテムのよさを最大限活かすため、アイラインを描く前に軽く油分を整えておくとよりラインをキープしやすそうです。ティッシュオフやパウダーでさらっと整えてから描くのもおすすめ。

【KATE】「ナミダノタテマスカラ（ロング）」BK-1 \1,650（税込）（編集部調べ）（一部店舗・WEBにて発売） ／「ナミダノタテマスカラ（ボリューム）」BK-1 \1,650（税込）（編集部調べ）（一部店舗・WEBにて発売）

「ナミダノタテマスカラ」は、ブランド史上最強のマスカラ膜を目指して開発された注目のアイテム。涙・皮脂・こすれに着目した耐久設計で、にじみにくさと美しい仕上がりを両立する処方が特徴です。

ラインナップは「ロング」と「ボリューム」の2タイプで、それぞれ2色展開。ロングタイプは先端から根元まで同じ太さのブラシで、まつ毛を一本一本とかすように塗りやすく、すっと伸びる繊細なセパレートまつ毛に。ボリュームタイプは先細りのブラシで、束感のある存在感まつ毛を作りやすそうです。

水や目薬でもにじみにくい？ 実際の持ちをチェック

今回は、ロングを使用。リキッドは真っ黒というより、ほんのり透け感のある黒。自まつ毛になじみながら、目元を自然に強調してくれるような発色です。塗ってみると比較的乾きも早く、ぐんぐん長さが出る印象。耐久力も優秀で、水で顔を軽く濡らしてみたり、目薬をさしてもにじみは気にならず、終日下まぶたへの影響もありませんでした。

耐久タイプのマスカラに合わせて、同シリーズには「ルイシンノイチゲキリムーバー」も1,320円（税込・編集部調べ）で登場（一部店舗・WEBにて発売）。マスカラを瞬時に浮かせる“ズバ落ち成分”を配合し、ウォータープルーフマスカラもするんとオフしやすい設計。落としやすさまで考えられているのは安心ポイントです。

この落ちにくい新シリーズは、汗ばむ季節や花粉の時期など、アイメイクが崩れやすいシーンの心強い味方になってくれそうです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F