Creepy Nutsが、世界中で利用されているオンラインゲーミングプラットフォーム・Roblox内の音楽体験空間「AVNU: Where Music Meets」にて、期間限定のバーチャルイベントを開催することを発表した。

本イベントは、3月26日から4月19日までの期間限定で実施され、Creepy Nutsの音楽と世界観を、ゲームというインタラクティブな空間の中で体験できる特別な機会となる。イベント期間中、ユーザーはAVNU内にて展開されるリズムゲームを通じて楽曲に触れながら、アーティストにまつわるトリビアに挑戦したり、最新ビジュアルを含むコンテンツを楽しむことができるほか、本企画のために用意された限定のバーチャルアイテムを入手することも可能となっている。

さらに、ゲーム内では楽曲にあわせてダンスを楽しめるエモート機能も実装され、プレイヤー自身が音楽の一部となるような没入型の体験もできるという。イベントへの参加は、Roblox内で「AVNU: Where Music Meets」を検索するか、以下リンクよりアクセス可能となるのでぜひチェックしてみてほしい

◾️Roblox「AVNU: Where Music Meets Ft. Creepy Nuts」

詳細：https://www.roblox.com/join/adamt

※イベント内容および実施期間は予告なく変更となる場合があります。

開催期間：3月26日（木）12:00（JST）／3月25日（水）20:00（PT）〜4月19日（日）12:00（JST）／4月18日（土）20:00（PT）

◾️＜Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026＞ 2026年4月10日（金）Coachella Valley Music and Arts Festival ー Indio,CA

2026年4月13日（月）Hammerstein Ballroom at Manhattan Center. ー New York, NY

2026年4月15日（水）The Auditorium ー Chicago, IL

2026年4月17日（金）Coachella Valley Music and Arts Festival ー Indio,CA

2026年4月19日（日）Pabellón Oeste ー Mexico City, MX

特設サイト：https://creepynuts.com/northamericatour2026/

◾️「LEGION」アナログ盤

2026年3月12日（木）発売

購入：https://smar.lnk.to/UjRZC0 AIJL-5346〜7 6,600円（税込）

[DISC1 sideA]

1.中学22年生 - 22nd year of junior high school

2.doppelganger

3.ビリケン - Biriken

4.japanese [DISC1 sideB]

1.ちゅだい - Chxxai

2.Bling-Bang-Bang-Born

3.エマニエル - Emmanuelle

4.Get Higher [DISC2 sideC]

1.はらぺこあおむし - The Very Hungry Caterpillar

2.first penguin

3.オトノケ - Otonoke

4.二度寝 - Nidone [DISC2 sideD]

1.通常回 - Tsujoukai

2.mart

3.LEGION