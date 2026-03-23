エリア初の設備を多数導入した最新鋭の映画館が名古屋市・栄の中心に誕生！

TOHOシネマズは6月11日、同日に開業する「ザ・ランドマーク名古屋栄」（愛知県名古屋市中区）内に、全10スクリーン1,655席を備えた「TOHOシネマズ 名古屋栄」を開業します。

■映画ファンに多様な映画の楽しみ方を提供

「TOHOシネマズ 名古屋栄」は、エリア初となる設備を多数備え、映画ファンに多様な映画の楽しみ方を提供する映画館です。

TOHOシネマズ独自規格のハイエンドシアターで、東海エリア初導入となる「プレミアムシアター」では上質で高級感溢れる映画体験を、同じく東海エリア初導入の「轟音シアター」では、まるでライブ会場にいるかのような迫力ある音響を楽しめます。

さらに、栄エリア初導入となる「IMAX®シアター（“IMAX®レーザー”）」では、これまでにない臨場感で、映画館にいながら様々な映画の世界へ旅するような世界最高峰の没入体験を届けます。

名古屋・栄エリアに留まらず中京圏の映画のランドマークとなることを目指し、最新設備の導入はもちろん、様々なジャンルの映画作品や、コンサートや演劇、スポーツのライブビューイングなど、バラエティに富んだ上映ラインナップを展開することで、地域の賑わい創出と活性化に貢献していきます。

＜所在地＞愛知県名古屋市中区錦三丁目25番1号

■世界最高峰の没入感を体感できる「IMAX®レーザー」

IMAX®レーザーは、IMAX®ならではの大スクリーンに革新的な4Kレーザー投影システムで映し出される鮮明な映像と、最新の12chサウンドシステムによるパワフルな高品質サウンドを備えた、かつてない臨場感で客席を包み、観る者を映画の中に導くIMAX®専用シアターです。

◇IMAX®レーザーの特長

・驚異的なシャープネス

映像の細部まで信じられないほどシャープかつクリアに再現。

IMAX®ならではの大スクリーンでこれまでにないリアリティを実現します。

・抜群の明るさ

レーザー光源により、これまでの水準を超える明るさを実現。

IMAX®の大スクリーン一面に鮮やかで生き生きとした2D&3D映像を映し出します。

・深みのあるコントラスト

従来の水準を大きく上回る優れたコントラスト特性で、これまでにない深みを表現。

観客をより強く映画の世界へと引き込みます。

・豊かな色彩

映画製作において今までにない豊かな色彩表現を可能にし、見たこともないような色鮮やかな世界をスクリーン上に再現します。

・12chのリアルサウンド

針が床に落ちる小さな音から、お腹に響くような火山の噴火音まで、独自に設計された12chサウンドシステムがリアルに再現。

これまでにないほどパワフルで臨場感あふれるサウンドが体感できます。

■東海エリア初導入！「プレミアムシアター」

TOHOシネマズが誇るハイエンドシアター

映画館にとって「映像」「音響」「座席」は重要な要素であり、これらの本質を追求し、こだわり抜いたのが、TOHOシネマズのハイエンドシアターである「プレミアムシアター」です。

左右の壁いっぱいに拡大された巨大スクリーン（プレミアムラージフォーマット）、シアター形状に最適化した形でスピーカーをカスタマイズした良質な音響（プレミアムサウンド）、プライベート空間が確保された広々とした座席（プレミアムシート）を兼ね備えたTOHOシネマズ独自規格の高品質シアターです。

●ラージスクリーン “TCX®”

TOHOシネマズ独自規格のラージスクリーン「TCX®」を採用。壁面一杯（Wall-to-Wall）に張られた高品質・大規模スクリーンは、映像コンテンツの持つ迫力や繊細さを存分に引き出します。

●プレミアムサウンド

シアター形状に最適化した形でスピーカーをカスタマイズすることで、広帯域で高精細な出力を可能にし、映画作品ごとの忠実な音の再生を実現。アーティストであり、音のエンジニアとしても実績のある「LOVE PSYCHEDELICO（ラブ・サイケデリコ）」のNAOKI氏が音響調整を監修し、これまでにないリアルなサウンドを実現します。

●プレミアムシート

プライベート空間が確保された広々とした座席は、ラグジュアリーな非日常を演出し、映画への没入感をより高めます。

■プライベート空間を確保した特別席

「プレミア ラグジュアリー シート®／プレミア ボックス シート®」

●プレミア ラグジュアリー シート®

SCREEN8には，視界を遮るものがない専用エリアに、重厚かつラグジュアリーな特別席をしつらえた「プレミア ラグジュアリー シート」を8席設置。柔らかい革張りのリクライニングシートを採用し、体が包まれるような座り心地を体感できます。

上映中はスクリーンしか目に入らないように設計されており、映画への没入感をより高めます。足を伸ばしてゆったりとした空間で映画を鑑賞できます。

※追加料金＋3,000円

●プレミア ボックス シート®

座席と座席の間に仕切りを設けてプライベート空間を創り出し映画への没入を深める「プレミア ボックス シート」を全てのスクリーンで導入決定。 長時間の鑑賞でも疲れやストレスを感じさせないレザーシートで、いつもより少し贅沢な映画体験を堪能してみては？

※追加料金＋1,000円

■東海エリア初導入！「轟音シアター」

空気を震わす体感型サウンド・シアター

「音の体感・迫力あるサウンド」を意識したシアター。スピーカーユニットを向かい合わせで駆動させることで通常の1.5倍〜2倍のパワーを発揮するアイソバリック方式を採用したサブウーハーをスクリーンの前に設置し、TOHOシネマズ以外では体験できない空気を震わせる体感型サウンド・シアターを実現します。

■施設概要

（エボル）