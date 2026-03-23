「ぽかぽか」番組史上初の1週間通し企画「春休み満喫！ぽかぽか遠足ウィーク」3月23日より5日間放送
【モデルプレス＝2026/03/23】お笑いコンビ・ハライチとフリーアナウンサーの神田愛花がMCを務めるフジテレビの生放送バラエティー『ぽかぽか』（毎週月曜〜金曜／11時50分〜13時50分）が、番組史上初めてとなる1週間通し企画「春休み満喫！ぽかぽか遠足ウィーク」を3月23日より放送開始。3月27日までの5日間、MC陣と各曜日のレギュラーメンバーが、いつもの「ぽかぽかパーク」を飛び出し、さまざまな趣向を凝らした“春の遠足”へと繰り出す。
【写真】STARTOアイドルら「ぽかぽか」月曜レギュラーがディズニーへ
本企画は、番組全編にわたってVTRで放送。普段の生放送の雰囲気とは一線を画しながらも、『ぽかぽか』にしか醸し出すことができない独特の空気感は、見ているだけで心癒やされ、笑顔になれるだろう。
初日を飾る23日は、「東京ディズニーリゾートで遊び尽くせSP」と題し、ハライチ＆神田、伊集院光、横澤夏子、松田元太（Travis Japan）、松粼涼佳アナウンサーの月曜レギュラーメンバーが、東京ディズニーランド＆東京ディズニーシーを訪問。「アナとエルサのフローズンジャーニー」や「ラプンツェルのランタンフェスティバル」など、話題のアトラクションを体験したり、最新のステージショー「ダンス・ザ・グローブ！（1月14日〜2027年3月31日）」を鑑賞したりと、みんなで丸1日かけて、2つのパークの魅力を心行くまで堪能する。ワンハンドメニューの人気ランキング予想バトルや、ディズニー大好きの松田がノリノリで出題する2択クイズなど、ゲームやクイズも盛りだくさん。
24日は、ハライチ＆神田、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、花澤香菜、OWVの浦野秀太と中川勝就、小室瑛莉子アナウンサーの火曜メンバーが、群馬県・草津温泉で「ぽかぽか」初のお泊まりロケ。お湯が入った洗面器に交互にビー玉を入れていき、お湯があふれたら負け、という火曜日の人気ゲームコーナー「ギリギリ洗面器」を、草津温泉の名湯でプレー。さらに、後半から合流するMC3人に草津の魅力を伝えるために、小杉＆花澤＆OWVの4人が草津のひもかわうどん店、スキー場、露天風呂など、さまざまな“ナンバーワン”スポットを巡り、問題を作って出題するクイズ企画も見どころだ。
25日は、ハライチ＆神田、ゴリエ（ガレッジセール・ゴリ）、ハリセンボンの近藤春菜と箕輪はるか、加藤大悟、勝野健アナウンサーの水曜メンバーが、自分たちが“激推し”するスポットを巡る「食べてほしい！やってほしい！MC・レギュラー激推し東京バスツアー」。岩井オススメの朝食バイキングを楽しんだり、勝野アナが今ハマっているという新感覚スポーツ「ピックルボール」に挑戦したりと、都内で楽しめるグルメやアミューズメントの最新スポットを紹介するほか、ランチタイムに訪れるハウススタジオでは、昨年5月から産休に入り現在番組を休演中の辻希美が登場。約10カ月ぶりに再会したメンバーに、自慢の手作り料理を振る舞う。
26日は、ハライチ＆神田、島崎和歌子、高橋大輔、白河れい、原田葵アナウンサーが行く「神田プレゼンツ！地元・横浜満喫バスツアー」。横浜で生まれ育った神田がガイドとなって、木曜メンバーをおもてなし。絶品メニューがめじろ押しの中華街をはじめ、元町ショッピングストリート、馬車道など、神田が愛する地元・横浜の街の魅力を熱くプレゼンしていく。彼女本人しか知り得ない難問が続出する「愛花の浜っ子クイズ」も要注目だ。また、芸能人の驚きの黒歴史が明かされる木曜日の人気コーナー「芸能界マル秘有頂天クイズ！あの頃わたし天狗でした」を緊急開催するほか、高橋がSPゲスト・村元哉中を迎えて、“かなだい”ペアでアイスショーを披露する一幕も。
最終日の27日は、ハライチ＆神田、児嶋一哉（アンジャッシュ）、真飛聖、小室アナウンサーの金曜メンバーが、人気観光地の箱根へ。混雑を回避するべく、王道コースとは逆回りに芦ノ湖から出発し、箱根湯本を目指しながら、最新の芦ノ湖遊覧船や、ジョン・レノンが宿泊したこともある老舗の高級ホテルなどを巡り、箱根の魅力を満喫する…のだが、実際に体験できるのは金曜の名物企画「投扇興対決」を制した者のみ！というわけで、普段番組で投扇興の採点を担当している和サロン「かつら荘」の桂田園子さんも一行に加わり、「投扇興旅 in 箱根」を展開していく。最終決戦は、京都の宏武さん、空条さん、あゆみさんの「京都の名人チーム」も参戦し、世紀の名勝負に。
以上の通り、全5日間、各地のグルメやアクティビティの最新情報を、番組の名物企画を絡めて笑いとともに放送。ほかにも、「ぽいぽいトーク」「牛肉ぴったんこチャレンジ」といった人気企画が随所で繰り広げられる。また、今春に『ぽかぽか』を卒業、3月30日〜31日には24時間卒業ライブを予定しているSHOW-WAとMATSURIも出演。SHOW-WAは25日、27日に、MATSURIは24日、26日に登場し、各曜日の企画にちなんだスポットで熱唱のステージを届ける。（modelpress編集部）
【3月23日（月）「東京ディズニーリゾートで遊び尽くせSP」】
伊集院光
横澤夏子
松田元太（Travis Japan）
松粼涼佳（フジテレビアナウンサー）
ほか
【3月24日（火）「人気No.1温泉地 草津でギリギリ洗面器やっちゃう旅」】
小杉竜一（ブラックマヨネーズ）
花澤香菜
浦野秀太／中川勝就（OWV）
小室瑛莉子（フジテレビアナウンサー）
ほか
【3月25日（水）「食べてほしい！やってほしい！MC・レギュラー激推し東京バスツアー」】
ゴリエ（ガレッジセール・ゴリ）
ハリセンボン（近藤春菜、箕輪はるか）
辻希美
加藤大悟
勝野健（フジテレビアナウンサー）
ほか
【3月26日（木）「神田プレゼンツ！地元・横浜満喫バスツアー」】
島崎和歌子
高橋大輔
白河れい
原田葵（フジテレビアナウンサー）
ほか
【3月27日（金）「投扇興旅 in 箱根」】
児嶋一哉（アンジャッシュ）
真飛聖
小室瑛莉子（フジテレビアナウンサー）
ほか
【Not Sponsored 記事】
◆「ぽかぽか」番組史上初の1週間通し企画実施
本企画は、番組全編にわたってVTRで放送。普段の生放送の雰囲気とは一線を画しながらも、『ぽかぽか』にしか醸し出すことができない独特の空気感は、見ているだけで心癒やされ、笑顔になれるだろう。
初日を飾る23日は、「東京ディズニーリゾートで遊び尽くせSP」と題し、ハライチ＆神田、伊集院光、横澤夏子、松田元太（Travis Japan）、松粼涼佳アナウンサーの月曜レギュラーメンバーが、東京ディズニーランド＆東京ディズニーシーを訪問。「アナとエルサのフローズンジャーニー」や「ラプンツェルのランタンフェスティバル」など、話題のアトラクションを体験したり、最新のステージショー「ダンス・ザ・グローブ！（1月14日〜2027年3月31日）」を鑑賞したりと、みんなで丸1日かけて、2つのパークの魅力を心行くまで堪能する。ワンハンドメニューの人気ランキング予想バトルや、ディズニー大好きの松田がノリノリで出題する2択クイズなど、ゲームやクイズも盛りだくさん。
24日は、ハライチ＆神田、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、花澤香菜、OWVの浦野秀太と中川勝就、小室瑛莉子アナウンサーの火曜メンバーが、群馬県・草津温泉で「ぽかぽか」初のお泊まりロケ。お湯が入った洗面器に交互にビー玉を入れていき、お湯があふれたら負け、という火曜日の人気ゲームコーナー「ギリギリ洗面器」を、草津温泉の名湯でプレー。さらに、後半から合流するMC3人に草津の魅力を伝えるために、小杉＆花澤＆OWVの4人が草津のひもかわうどん店、スキー場、露天風呂など、さまざまな“ナンバーワン”スポットを巡り、問題を作って出題するクイズ企画も見どころだ。
25日は、ハライチ＆神田、ゴリエ（ガレッジセール・ゴリ）、ハリセンボンの近藤春菜と箕輪はるか、加藤大悟、勝野健アナウンサーの水曜メンバーが、自分たちが“激推し”するスポットを巡る「食べてほしい！やってほしい！MC・レギュラー激推し東京バスツアー」。岩井オススメの朝食バイキングを楽しんだり、勝野アナが今ハマっているという新感覚スポーツ「ピックルボール」に挑戦したりと、都内で楽しめるグルメやアミューズメントの最新スポットを紹介するほか、ランチタイムに訪れるハウススタジオでは、昨年5月から産休に入り現在番組を休演中の辻希美が登場。約10カ月ぶりに再会したメンバーに、自慢の手作り料理を振る舞う。
26日は、ハライチ＆神田、島崎和歌子、高橋大輔、白河れい、原田葵アナウンサーが行く「神田プレゼンツ！地元・横浜満喫バスツアー」。横浜で生まれ育った神田がガイドとなって、木曜メンバーをおもてなし。絶品メニューがめじろ押しの中華街をはじめ、元町ショッピングストリート、馬車道など、神田が愛する地元・横浜の街の魅力を熱くプレゼンしていく。彼女本人しか知り得ない難問が続出する「愛花の浜っ子クイズ」も要注目だ。また、芸能人の驚きの黒歴史が明かされる木曜日の人気コーナー「芸能界マル秘有頂天クイズ！あの頃わたし天狗でした」を緊急開催するほか、高橋がSPゲスト・村元哉中を迎えて、“かなだい”ペアでアイスショーを披露する一幕も。
最終日の27日は、ハライチ＆神田、児嶋一哉（アンジャッシュ）、真飛聖、小室アナウンサーの金曜メンバーが、人気観光地の箱根へ。混雑を回避するべく、王道コースとは逆回りに芦ノ湖から出発し、箱根湯本を目指しながら、最新の芦ノ湖遊覧船や、ジョン・レノンが宿泊したこともある老舗の高級ホテルなどを巡り、箱根の魅力を満喫する…のだが、実際に体験できるのは金曜の名物企画「投扇興対決」を制した者のみ！というわけで、普段番組で投扇興の採点を担当している和サロン「かつら荘」の桂田園子さんも一行に加わり、「投扇興旅 in 箱根」を展開していく。最終決戦は、京都の宏武さん、空条さん、あゆみさんの「京都の名人チーム」も参戦し、世紀の名勝負に。
以上の通り、全5日間、各地のグルメやアクティビティの最新情報を、番組の名物企画を絡めて笑いとともに放送。ほかにも、「ぽいぽいトーク」「牛肉ぴったんこチャレンジ」といった人気企画が随所で繰り広げられる。また、今春に『ぽかぽか』を卒業、3月30日〜31日には24時間卒業ライブを予定しているSHOW-WAとMATSURIも出演。SHOW-WAは25日、27日に、MATSURIは24日、26日に登場し、各曜日の企画にちなんだスポットで熱唱のステージを届ける。（modelpress編集部）
◆出演者＆放送スケジュール
【3月23日（月）「東京ディズニーリゾートで遊び尽くせSP」】
伊集院光
横澤夏子
松田元太（Travis Japan）
松粼涼佳（フジテレビアナウンサー）
ほか
【3月24日（火）「人気No.1温泉地 草津でギリギリ洗面器やっちゃう旅」】
小杉竜一（ブラックマヨネーズ）
花澤香菜
浦野秀太／中川勝就（OWV）
小室瑛莉子（フジテレビアナウンサー）
ほか
【3月25日（水）「食べてほしい！やってほしい！MC・レギュラー激推し東京バスツアー」】
ゴリエ（ガレッジセール・ゴリ）
ハリセンボン（近藤春菜、箕輪はるか）
辻希美
加藤大悟
勝野健（フジテレビアナウンサー）
ほか
【3月26日（木）「神田プレゼンツ！地元・横浜満喫バスツアー」】
島崎和歌子
高橋大輔
白河れい
原田葵（フジテレビアナウンサー）
ほか
【3月27日（金）「投扇興旅 in 箱根」】
児嶋一哉（アンジャッシュ）
真飛聖
小室瑛莉子（フジテレビアナウンサー）
ほか
【Not Sponsored 記事】