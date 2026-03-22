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「アカデミー賞はこれを観ろ！」映画紹介チャンネルが推す“今すぐ配信で観れる”最強6作品、「ブラピによるブラピのための俺様ムービー」も

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「あなたの知らない映画の世界【映画紹介ちゃんねる】」が、「【配信で観れるアカデミー賞映画まとめ】プロが選んだ2025年最強映画6選【プライムビデオ/Netflix/U-NEXT】」と題した動画を公開。2026年のアカデミー賞に関連した作品の中から、今すぐ配信サービスで視聴できる注目の6作品を独自の切り口で紹介した。



動画ではまず、作品賞を含む12部門にノミネートされたポール・トーマス・アンダーソン監督、レオナルド・ディカプリオ主演の『ワン・バトル・アフター・アナザー』を取り上げた。投稿主は、本作がアクション映画という前評判とは異なり、「いつものPTA節全開」な中毒性の高い人間ドラマだと解説。上映時間162分という長尺ながら、観客を最後まで引き込む力があると評した。



続いて、史上最多となる16部門ノミネートを果たし、主演男優賞など4部門を受賞した『罪人たち』を紹介。主演のマイケル・B・ジョーダンを「ダビデ像型細マッチョ」と称賛し、ライアン・クーグラー監督とのタッグによって生まれた、歴史ドラマの枠に収まらない作品だと語る。歴史ドラマの皮を被りながら、ホラー、アクション、コメディといった多様なジャンルが飛び出す展開が見どころだという。



さらに、ギレルモ・デル・トロが監督・脚本を手がけた『フランケンシュタイン』にも言及。「世界が認めるモンスター大好きおじさん」であるデル・トロ監督が、長年温めてきた企画を映画化した作品であり、衣装デザイン賞とヘアメイク賞を受賞した「グロ美しい映像」は圧巻の一言だとした。



他にも、助演女優賞を受賞した『WEAPONS』を「客を絶望させてえ！」という作り手のドSな精神が貫かれた作品と評価。特にエイミー・マディガンが演じた「気狂いのババア」の怪演は、ホラー映画史に刻まれるレベルだと絶賛している。



今回紹介された作品群は、単なる賞レースの候補というだけでなく、監督や俳優の強い個性が爆発したエンターテインメント作品ばかりだ。アカデミー賞という権威ある賞を切り口に、新たな映画の世界に足を踏み入れてみてはいかがだろうか。