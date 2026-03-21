元巨人ヘッドコーチの元木大介氏が、２１日に更新された前中日ヘッドコーチ、片岡篤史のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。巨人入団前の１年間の浪人生活について語った。

大阪・上宮時代に甲子園で活躍し、高校野球のスター選手だった元木氏。高校３年秋のドラフト会議では巨人スカウトから１位指名を伝えられていたが、会議で巨人が指名したのは慶大・大森剛外野手。「上宮のグラウンドで待っていたら『１位・大森剛』。オレちゃうやんけ」。巨人に指名されず残っていた元木氏をダイエー（現ソフトバンク）が１位指名したが、これを拒否して１年間の浪人生活を過ごした。

翌年のドラフト会議まで当初は滋賀県内のグラウンドで極秘練習をしていたという元木氏だが、その後、ハワイ大を受験。「ハワイ大にお世話になるという話でテストまで受けて」と入学したが、当時の野球部には遊撃にスター選手がおり、試合に出られず。「１回も試合に出れんかった。このままおったらアカンなと思って、ちょっと毛の生えたハワイの草野球チームに行って。で、そこで自分なりのことをやろうと」と肩が弱くならないよう投手を務めたり、１番打者で多くの打席に立つよう努めたという。

翌年のドラフト会議で巨人から１位指名を受け入団すると「自信はあったけど、入ってからはヤバいと思った。あの１年間の浪人がどれだけ野球のレベルを下げたか」といい、「ブランクの影響は野球に関してはかなり大きい」と振り返った。

巨人愛を貫いた理由を「チャンスあるんやったら巨人でやりたいな。子どもの頃から野球やってきてせっかくのチャンスを。そこで成功すればいいけど失敗したときの後悔が。親孝行してないんちゃうかなと思って。好きなところできて、そこで活躍できたら親孝行やと思った」と説明。片岡氏から「あのときダイエーに行ってたら…というのはちょっと思う？」と聞かれると元木氏は「一切ないですね」と即答。「（巨人に入って）良かったです。ダイエー行って成功してたらいいけど、失敗してたら片岡さんのＹｏｕＴｕｂｅに出てない」と話した。