クリスチャンルブタンのブライダルカプセルコレクションで輝く花嫁に♡

人生で最も特別な一日を、足元から美しく彩る―。クリスチャンルブタンから2026年ブライダルカプセルコレクションが登場しました。ブランドの象徴であるレッドソールと、繊細でロマンティックなデザインが融合したラインナップは、花嫁の魅力を最大限に引き出してくれる存在♡一歩ごとにエレガンスを纏う、特別なシューズに注目です。

主役級の華やぎを叶える一足

コレクションを象徴するのが、繊細な美しさを纏う「Miss Z Mesh/ミスジーメッシュ」。

価格：176,000円(税込) ヒール高：8cm

ビアンコホワイトのレースやメッシュ、カーフレザーを重ねた軽やかなデザインが魅力。

レッドソールが美しく映え、インソールにはゴールドのハートモチーフを刻印。快適な履き心地とロマンティックなディテールを兼ね備えた、まさに主役級の一足です。

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個性を引き立てるデザイン展開

花嫁それぞれのスタイルに寄り添う、洗練されたバリエーションも豊富。

Cassia Lace Up/カッシーアレースアップ

価格：176,000円(税込) ヒール高：10cm

バレエシューズに着想を得たデザインで、足首に結ぶリボンが優雅な印象を演出。

Mere Lachaise Mule/メルラシェーズミュール

価格：236,500円(税込) ヒール高：12cm

手作業で仕立てたフラワーモチーフが華やかで、ブーケのような存在感を放つミュール。エレガントで印象的な足元を完成させます。

メンズも揃うリンクコーデ

メンズラインからは、洗練された一足「Ruben/ルーベン」が登場。

Ruben/ルーベン

価格：179,300円(税込)

クラッシュドスクエアトゥが印象的で、バレエのような優雅なフォルムを表現。

上質な素材とレッドソールが調和し、特別な日にふさわしい気品あるスタイルを演出します。パートナーとのリンクコーデも楽しめるのが魅力です。

人生に寄り添う一生ものの一足♡

クリスチャンルブタンのブライダルシューズは、結婚式当日だけでなく、その後の人生にも寄り添う存在。洗練されたデザインと職人技が生み出す一足は、履くたびに特別な記憶を呼び起こしてくれます♡大切な瞬間をより美しく彩る“運命のシューズ”として、ぜひチェックしてみてください。