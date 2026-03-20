NBAピストンズやブルズで活躍し、1992年から7季連続でリバウンド王となったデニス・ロッドマン氏（64）がWWE殿堂入りすることがわかった。19日（日本時間20日）に米スポーツ局「ESPN」が報じた。

1980年代から90年代にNBAの“トラブルメーカー”だったものの、ピストンズとブルズで5度のNBAチャンピオンに輝いたロッドマン氏。プロレスラーとしても4試合に出場しており、そのうち3試合はWCWでの試合だった。

97年にWCWデビュー。98年にはNBAファイナル中に練習をサボって「WCWマンデーナイトロ」に出演したことが有名。その日にロッドマン氏は、ハルク・ホーガンさんとタッグを組み、ダイヤモンド・ダラス・ペイジとカール・マローンとタッグマッチで対戦した。

WWEの殿堂には著名人部門があり、ピート・ローズさん、ボブ・ユッカーさん、ウィリアム・ペリー、モハメド・アリさん、マイク・タイソンといった他のスポーツ選手も殿堂入りしている。

殿堂入り式典は、レッスルマニア・ウィークエンドの一環として、4月17日（同18日）に米国・ラスベガスで開催される。