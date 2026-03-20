

ロサンゼルス・ドジャースは3月19日、公式Instagramを更新。アリゾナ州で行われたオープン戦に大谷翔平（31）が先発登板したことを伝えた。

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大谷は侍ジャパンとしてWBCに出場し、15日のベネズエラとの準々決勝で敗退。チームに戻ると、敗戦から4日後の19日にサンフランシスコ・ジャイアンツとのオープン戦に先発登板した。ドジャースは、大谷が4奪三振の好投を披露したことを報告。シーズン開幕に向けて順調な仕上がりを見せている様子を、写真と動画で公開した。

【画像】オープン戦に先発登板した大谷翔平（画像はロサンゼルス・ドジャース公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「力強いフォーム」「襟足の髪の毛がなびくようになりましたね」「またワクワクの楽しい日々が始まります」「やっぱり投げるの楽しそう」「かっこええ…」「開幕が待ちきれない」「いよいよ始まりますね」「また二刀流が見れる」「カーブが切れてて凄かったぁ」などコメントが寄せられた。