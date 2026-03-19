空気も、うるおいも、清潔も、全てを手に入れる【シャープ】の空気清浄機がAmazonに登場!
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乾燥だけでなく、花粉にも強い。一年中快適な空気をつくる一台【シャープ】の空気清浄機がAmazonに登場!
シャープの空気清浄機は、シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載した空気清浄機だ。プラスとマイナス両方の静電気を除去することで、花粉や微小な粒子が壁などに付着するのを抑え、空気中に漂うアレル物質の作用を抑制する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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部屋全体に風が素早く行き渡るスピード循環気流により、遠くのホコリも大きな背面吸込口へ効率よく引き寄せ、プラズマクラスターイオンが静電気を抑えながらパワフルに集じんする。
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乾燥が気になる季節にはパワフルな加湿機能が活躍し、24時間使い続けても気にならない省エネ設計も魅力だ。
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加湿を行っていない時は、加湿フィルターが水に浸からない位置で停止し、送風で乾燥させるため清潔に保てる。空気清浄と加湿を一台でまかなえる、季節を問わず頼れるモデルとなっている。
乾燥だけでなく、花粉にも強い。一年中快適な空気をつくる一台【シャープ】の空気清浄機がAmazonに登場!
シャープの空気清浄機は、シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載した空気清浄機だ。プラスとマイナス両方の静電気を除去することで、花粉や微小な粒子が壁などに付着するのを抑え、空気中に漂うアレル物質の作用を抑制する。
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