池袋に「ちいかわらんど」誕生へ！ 「ちいかわしか勝たん」応援うちわ風などの限定グッズ登場
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』のオフィシャルショップ「ちいかわらんど 池袋パルコ店」が、4月3日（金）にグランドオープンすることが発表。併せて、本店とオンラインストアの「ちいかわマーケット」のみでしか取り扱わない記念商品など新グッズも公開された。
【写真】「うさぎ、プルヤして」 ワードチョイスが面白い「うちわ型キーホルダー」ほか一覧
■池袋らしい限定グッズ登場！
今回オープンする「ちいかわらんど 池袋パルコ店」は、「ちいかわらんど」15店舗目となる新店舗。池袋は「ちいかわパーク」や「ちいかわレストラン」「ちいかわラーメン 豚」と、『ちいかわ』にまつわるコンテンツが多く展開されており、満を持して「ちいかわらんど」もオープンすることになった。
「池袋パルコ店」と「ちいかわマーケット」のみでしか取り扱わない記念商品も用意。応援うちわ風の「うちわ型キーホルダー」や「トレーディングミニフォトホルダー」など、推し活の街・池袋らしいアイテムがそろう。
また「ちいかわらんど」全店と「ちいかわマーケット」で販売される新商品「ちいかわらんど ぴーぽぽートコトコフィギュア」も公開。
「池袋パルコ店」と「ちいかわマーケット」のみで先行販売される「ちょこっとポージングぬいぐるみ」（ほか店舗では4月24日発売）や、新商品「プーワッパ プリンセスなマスコット」なども販売される。
オープン記念のスタンプは“あのこ”をフィーチャー。「生命力!!」と書かれた「ホログラムステッカー（非売品）」など購入特典も展開予定だ。
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■池袋らしい限定グッズ登場！
今回オープンする「ちいかわらんど 池袋パルコ店」は、「ちいかわらんど」15店舗目となる新店舗。池袋は「ちいかわパーク」や「ちいかわレストラン」「ちいかわラーメン 豚」と、『ちいかわ』にまつわるコンテンツが多く展開されており、満を持して「ちいかわらんど」もオープンすることになった。
また「ちいかわらんど」全店と「ちいかわマーケット」で販売される新商品「ちいかわらんど ぴーぽぽートコトコフィギュア」も公開。
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オープン記念のスタンプは“あのこ”をフィーチャー。「生命力!!」と書かれた「ホログラムステッカー（非売品）」など購入特典も展開予定だ。