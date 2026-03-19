【磯部 孝】ワークマンが抱える《棚がいつもガラガラ》問題はいつ終わるのか…業績V字回復も「欠品多すぎ」苦情絶えず

ワークマンが2025年秋冬から本格的にリカバリーウェアに参入した「メディヒール」シリーズが売れに売れている。2025年9月から本格的に商品展開をスタートすると、同年12月までのわずか4ヵ月で319万枚を販売。翌26年1〜2月は関東中心に一時的な欠品が発生しながら214万枚を売りつくし、3月は単月だけで200万枚を販売する予定だという。

また、メディヒール常設売場を復活させるとして、#ワークマン女子、WORKMAN Colors業態（120店）で常時店頭在庫を2000枚、ワークマン、ワークマンプラス（966店）では常時店頭在庫1500枚を目指すとのこと。年間（2026年1〜12月）の売上高は350億円、販売枚数は2100万枚を見込んでいる。

この目標はかなり大それた数字にも思えるが、現在の売れ行きから鑑みれば、十分実現可能な数字に見えてくる。ただ、売り上げばかりに目を向けがちだが、ワークマンには“新たな課題”も浮き彫りになりつつある。

【前編記事】『ワークマン「おしゃれを捨てて大正解」初心に返って業績が爆上がり…消費者が“本当に求めていたもの”は何だったのか』よりつづく。

「おとり広告にならないか心配」になるレベル

ワークマンのヒット商品、メディヒールをめぐっては、かねてより“欠品しがち”という問題が付きまとっており、欲しくなって店頭に行っても在庫なしという状況が常態化している。

実際、同社によれば、ひとりで複数枚は当たり前、多い人では20着ほど購入するようなケースもあるようで、昨年末のプレスリリースでは、〈当社価格帯のリカバリーウェアは競合が皆無で、「作れば売れる」状態に〉なっており、〈欠品によるお客様へのご不便とご迷惑を解消するため、海外の生産体制を再構築〉すると発表したほどだ。

そんな中、最近になって販売促進面でも新たな動きがあった。同社としては実に6年振りとなるテレビCMを放送、タレントの武井壮さんと元レスリング金メダリストの吉田沙保里さんを起用して、さらに商品認知を広げていく構えを見せている。消費者以外にもフランチャイジー募集の意図も働いているのだろうが「正直大丈夫だろうか？」と感じるのは筆者だけだろうか。

タイミングが良くないのか、視察店舗がたまたまなのか、メディヒールコーナーはやっぱりスッカラカンで、最近になってようやく「ハーフパンツはあるかな…」という印象だ。そこにCMでさらに認知を広げていこうというのだから、景品表示法（不当景品類及び不当表示防止法）の「おとり広告」に抵触しないか、心配してしまうほどだ。

昨年の秋頃だったが、関東にある大型商業施設にテナントしている#ワークマン女子で、欠品中のメディヒールの次回入荷予定日を店員さんに尋ねたことがある。その時は「まったく分からない」との返信に加えて、倉庫から発送されてくる補充商品は、「箱を開けてみないと中に何が入っているか分からない」との回答に呆れてしまった。

今年も猛暑で棚がスッカラカンに…？

棚がスッカラカンというと、メディヒールの他に「XShelter（エックスシェルター）」というワークマンの暑熱対策アパレルも思い当たる節がある。こちらも欠品の常態化を見直し、昨年の8倍にあたるシリーズ計278万枚を販売するそうだが、本当に欠品が解消されるのだろうか。

気象庁の長期予報によれば、3月からの3ヵ月は全国的に気温が高くなり、西日本の太平洋側では雨の少ない状態が続くと予想されている。その後、6月から8月の夏の時期は、太平洋高気圧が張り出して、暖かい空気に覆われやすくなり、地球温暖化で地球全体の気温が上がっていることも影響し、平均気温は、北日本と東日本、西日本、それに沖縄・奄美でいずれも「高い」と予想されている。

また、「エルニーニョ現象」に近づくことから、今の予報では、去年のような記録的な暑さまでは予想されていないものの、かなりの高温になる見込みとのこと。つまり今年も暑く極端な気候条件となりそうで、暑熱対策アパレルのニーズは昨年同様、もしくはそれ以上になる可能性も十分。やはり欠品のリスクがどうしてもちらついてしまう。

確かに、「すぐに完売してしまう」と多くの消費者から不評を買っていたワークマンのオンラインショップも、以前と比べればいくぶん改善されてきたように思える。ただ、全国店舗の在庫状況と連動はしていても、ほぼ全店が取り置きサービス非対応となっているあたり、改善すべき課題が残っているのも事実だ。

一事が万事とは言わないにせよ、ワークマンの欠品棚を見るにつけ、フランチャイズビジネスとはいえ、生産者から消費者への川上から川下までプロセス全体のSCM（サプライチェーンマネジメント）が上手く機能していないのかな、と思わざるを得ない。

機能衣料市場は今後さらに競争が激しくなるとみられる。機能開発だけでなく、総合的な競争力が問われる局面に入っている。ワークマンも業績好調とはいえ、勝って兜の緒を締めよ、いま一度供給体制の見直しをしてもらいたいものだ。

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