春旅を知識で豊かに♪大人にお薦めの「日本遺産検定」と「観光特産士検定」の魅力解説

春は旅行シーズン。すでに計画を立てている方も多いのでは？ そんな方におすすめなのが「ユニーク検定」。近年は社会人の「リスキル（学びなおし）」ブームもあり、趣味や好きなことをきっかけに学びを楽しむ人が増えているのだとか。

知識を深めれば、次のお出かけがもっと楽しくなるかも！ 今回は、旅行を120％楽しむための検定を2つご紹介します。

日本遺産検定

クイズ番組などを見ていると「 有名な建造物で名前は知っているけれど、その歴史や背景までは……」ということがありませんか？ 今や世界中で注目されている日本の歴史や文化。それを自分の言葉で説明できるようになると、これからの時代の大きな強みになりますね。合格者は「日本遺産ソムリエ」に認定され、活動のサポート、勉強会・コミュニティなどへの参加が可能に。全国に旅仲間が増えるかも！

主催：一般社団法人日本遺産普及協会

受験方法：オンライン（自宅のカメラつきパソコン等にて受験）

費用：3級 5000円。※2級は3級合格者、1級は2級合格者のみ受験可。

これまで何気なく通り過ぎていた場所に、じつは隠された歴史や文化があったことに気づけるかもしれません。歴史の教科書では学べなかった知識が、楽しみながら身につきます。 鈴木秀明さん

観光特産士検定

日本各地の歴史や文化だけでなく、観光名所や名産品、名物料理など幅広い知識が学べるので、旅先選びやおみやげ選びがこれまで以上に楽しくなりそう。試験はオンライン形式で、小学生は80点以上を取ると「こども観光特産博士 」として表彰され、永久会員に。今なら、受験料キャッシュバックや合格者初回資格登録料無料キャンペーン中！

主催：全国観光特産士会

受験方法：オンライン（自宅のパソコン等にて受験）

費用：4・3級各 6600円。学生割引、ペア・団体割引あり。※ 2級は3級合格者、マイスターは2級合格者のみ受験可。

有名なものから知られざるものまで、その地域 でしか食べられない絶品グルメや、そこでしか入手できない貴重なおみやげ 情報が習得可。 公式テキストを読むだけでも楽しいですよ。 鈴木秀明さん

学んでみると、旅の楽しみもぐっと広がるはず。気になる検定にチャレンジして、好きをもっと深めてみて！

（『オレンジページ』2026年3月2日号より）

教えてくれたのは ……鈴木秀明さん

All About「資格」ガイド。年80個ペースで資格試験を受けつづけ、2026年1月時点での資格取得数は約1060個。テレビ等のメディア出演実績は500件超。著書に『 7日間勉強法 』（ダイヤモンド社）など。