KAKANが初のランウェイショー、「WILD, NOT PURE」を掲げ楽天ファッションウィーク東京 2026 A/Wに登場
楽天ファッションウィーク東京 2026 A/Wの会期中、ブランド〈KAKAN〉が初のランウェイショーを発表しました。ショーは2026年3月16日、渋谷ヒカリエホールで開催。2026年のTOKYO FASHION AWARD受賞をきっかけに、今回ブランドとして初となるランウェイショーが実現しました。
Courtesy of KAKAN | Photo by Ko Tsuchiya
今季のコレクションテーマは「WILD, NOT PURE」。
美しさとは純粋さだけで成立するものではなく、そこには揺らぎや野生的な衝動も含まれる--そんな考えから生まれたコンセプトです。整えられた理性の一方で、人は曖昧で衝動的な存在でもある。その矛盾を否定するのではなく、抱きしめるように受け止めながら、柔らかく可変的な素材を通して人の姿を表現しています。
Courtesy of KAKAN | Photo by Ko Tsuchiya
KAKANの服は、身体が動く瞬間に最も生き生きとした表情を見せるように設計されています。今回のランウェイでは、スタイリストの小嶋智子氏とともに、その動きの中で立ち上がるフォルムを実際のショーとして提示しました。服が身体とともに変化する様子が、空間の中で立体的に表現されています。
Courtesy of KAKAN | Photo by Ko Tsuchiya
ブランドの制作の中心にあるのは、羊毛を用いた手仕事です。これまでKAKANでは、原毛から糸を手紡ぎし、その糸でニットを編み上げる制作を続けてきました。今季は同じ羊毛をフェルト化して衣服に展開するなど、一つの素材から生まれる多様な表情を探究しています。糸からフェルトへと姿を変えることで現れる素材の変化にも注目が集まりました。
Courtesy of KAKAN | Photo by Ko Tsuchiya
デザイナーの工藤花観は1998年東京都生まれ。Central Saint Martinsでファッションとテキスタイルを学び、その後Istituto Marangoniでファッションデザインを専攻しました。Yohji YamamotoやCHANELなどで経験を積み、2024年に自身のブランドKAKANをスタートさせています。
Courtesy of KAKAN | Photo by Ko Tsuchiya
詩や映画、自然、そして人の心の機微から着想を得ながら、ニットを軸に物語のようなコレクションを展開しているのもKAKANの特徴です。手仕事と身体の親密な関係を大切にしながら、服を纏う人が自分自身をそのまま受け入れられるような感覚を生み出すことを目指しています。
Courtesy of KAKAN | Photo by Ko Tsuchiya
また、Rakuten Fashion Week TOKYOの期間中には、KAKANが衣装制作として参加しているプロジェクト「BALLET TheNewClassic “Living Costumes”」に関連した衣装展示も開催されました。ファッションと舞台芸術を横断する取り組みとして、ブランドの活動の広がりを示す機会となりました。
Courtesy of KAKAN | Photo by Ko Tsuchiya
素材、身体、そして動き。
KAKANの初となるランウェイショーは、服が身体とともに変化する瞬間を通して、ブランドの思想を立体的に提示するコレクションとなりました。
Courtesy of KAKAN | Photo by Ko Tsuchiya
Courtesy of KAKAN | Photo by Ko Tsuchiya
今季のコレクションテーマは「WILD, NOT PURE」。
美しさとは純粋さだけで成立するものではなく、そこには揺らぎや野生的な衝動も含まれる--そんな考えから生まれたコンセプトです。整えられた理性の一方で、人は曖昧で衝動的な存在でもある。その矛盾を否定するのではなく、抱きしめるように受け止めながら、柔らかく可変的な素材を通して人の姿を表現しています。
KAKANの服は、身体が動く瞬間に最も生き生きとした表情を見せるように設計されています。今回のランウェイでは、スタイリストの小嶋智子氏とともに、その動きの中で立ち上がるフォルムを実際のショーとして提示しました。服が身体とともに変化する様子が、空間の中で立体的に表現されています。
Courtesy of KAKAN | Photo by Ko Tsuchiya
ブランドの制作の中心にあるのは、羊毛を用いた手仕事です。これまでKAKANでは、原毛から糸を手紡ぎし、その糸でニットを編み上げる制作を続けてきました。今季は同じ羊毛をフェルト化して衣服に展開するなど、一つの素材から生まれる多様な表情を探究しています。糸からフェルトへと姿を変えることで現れる素材の変化にも注目が集まりました。
Courtesy of KAKAN | Photo by Ko Tsuchiya
デザイナーの工藤花観は1998年東京都生まれ。Central Saint Martinsでファッションとテキスタイルを学び、その後Istituto Marangoniでファッションデザインを専攻しました。Yohji YamamotoやCHANELなどで経験を積み、2024年に自身のブランドKAKANをスタートさせています。
Courtesy of KAKAN | Photo by Ko Tsuchiya
詩や映画、自然、そして人の心の機微から着想を得ながら、ニットを軸に物語のようなコレクションを展開しているのもKAKANの特徴です。手仕事と身体の親密な関係を大切にしながら、服を纏う人が自分自身をそのまま受け入れられるような感覚を生み出すことを目指しています。
Courtesy of KAKAN | Photo by Ko Tsuchiya
また、Rakuten Fashion Week TOKYOの期間中には、KAKANが衣装制作として参加しているプロジェクト「BALLET TheNewClassic “Living Costumes”」に関連した衣装展示も開催されました。ファッションと舞台芸術を横断する取り組みとして、ブランドの活動の広がりを示す機会となりました。
Courtesy of KAKAN | Photo by Ko Tsuchiya
素材、身体、そして動き。
KAKANの初となるランウェイショーは、服が身体とともに変化する瞬間を通して、ブランドの思想を立体的に提示するコレクションとなりました。
Courtesy of KAKAN | Photo by Ko Tsuchiya