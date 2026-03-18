タレントの若槻千夏（41）が、17日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。食事の際に疑問に思うことをぶっちゃけた。

同番組では、1番気まずいと思うシチュエーションで、モテ度が分かるという心理テストを実施。「電車で隣の人がもたれかかってきた」「友人に送る会社の愚痴を上司に誤爆LINE」「友人と焼肉で最後の肉が1枚余った」「先輩が話し始めた時、前にも聞いたことがある内容」の4つの選択肢から、若槻は「誤爆LINE」を選んだ。

この日ゲスト出演した「M！LK」塩崎太智は「焼肉」をチョイスしながら、若槻に「お肉とか迷いませんでした？」と質問。若槻は「でも関西の人だけじゃない？最後の1枚で騒いでるの」と指摘した。

「“遠慮のかたまり、誰〜！？”って、関西の人だよね」とモノマネを交えて再現しながら、「ごめんなさい、アンミカさんってバレた？」とニヤリ。親交のあるモデルでタレントのアンミカが、よく言うフレーズであることを明かした。

そして「“遠慮のかたまり、あるよ〜”って、アレ関西の人しか言わなくない？」と改めて疑問視。和歌山出身の塩崎は「そうかもしれない」と認めつつ、「でも僕は気にせんと、最後の1枚を取ってしまう」と告白。「“最後の1枚”とも考えない、別に、出てるもんやから」と話していた。

尚、若槻は「モテ度：中」の判定。「きちんとした人、信頼できる人として好かれるので、仕事場ではモテるが、恋愛ではやや堅くみられる可能性あり」とされ、「焼肉」を選んだ塩崎は「モテ度：高」。「包容力が高くモテるタイプ。恋愛では優しい、落ち着くと好かれやすい。仕事面ではやや主張が弱くみられることも」との解説だった。