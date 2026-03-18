「ちいかわ」×「東京ばな奈」コラボ第2弾 “むちゃうま”なクッキーサンド登場
グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は、「ちいかわ」とコラボレーションした『ちいかわクッキーサンド バナナミルク味』（12枚入1850円／18枚入2700円）『ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット』（4500円）を、27日より販売開始する。
【写真】細部までかわいい…こだわりが詰まったトートバッグ
イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」と「東京ばな奈」のコラボスイーツ第2弾、ちいかわたちが描かれたクッキーサンドが誕生。コラボ史上、初めてのトートバッグも登場する。
真四角なフォルムがかわいいクッキーサンドには、東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」をプリント。表情豊かな絵柄を6種類展開する。香ばしく焼き上げた薄焼きのラングドシャクッキーには、はみ出るようにバナナミルク味のチョコレートをサンド。バナナの優しい甘さと、まろやかなミルクが相性抜群となっている。
18枚入はオリジナルステッカー付き。口の周りにクッキーをつけて満足そうなちいかわ、ハチワレ、うさぎのステッカーがランダムで1枚ついてくる。パッケージから飛び出てきたような、愛くるしいデザイン。
さらに、「ちいかわ」×「東京ばな奈」限定のオリジナルイラストが、ついにトートバッグに。表も裏も、キラキラした瞳のちいかわたちと目が合うデザインで、側面には東京ばな奈のかぶりものからひょっこり顔をだすちいかわたち。反対側には「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」も勢ぞろいしている。
内側にはちいかわたちと「東京ばな奈」のシルエット柄の生地を使用。小物を入れるのに便利なジッパーは「ちいかわ」の特製チャーム付きで、さりげなく付いたタグもかわいい、細部までこだわり抜いたトートバッグとなっている。トートバッグセットは『ちいかわバナナプリンケーキ 8個入』と『ちいかわクッキーサンド 12枚入』付き。
『ちいかわバナナプリンケーキ』は、フルーティな味わいのバナナプリンカスタードとほろ苦キャラメルクリームのダブルクリームを、ふわふわに焼きあげたスポンジケーキで包んでいる。
※価格は全て税込
【写真】細部までかわいい…こだわりが詰まったトートバッグ
イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」と「東京ばな奈」のコラボスイーツ第2弾、ちいかわたちが描かれたクッキーサンドが誕生。コラボ史上、初めてのトートバッグも登場する。
18枚入はオリジナルステッカー付き。口の周りにクッキーをつけて満足そうなちいかわ、ハチワレ、うさぎのステッカーがランダムで1枚ついてくる。パッケージから飛び出てきたような、愛くるしいデザイン。
さらに、「ちいかわ」×「東京ばな奈」限定のオリジナルイラストが、ついにトートバッグに。表も裏も、キラキラした瞳のちいかわたちと目が合うデザインで、側面には東京ばな奈のかぶりものからひょっこり顔をだすちいかわたち。反対側には「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」も勢ぞろいしている。
内側にはちいかわたちと「東京ばな奈」のシルエット柄の生地を使用。小物を入れるのに便利なジッパーは「ちいかわ」の特製チャーム付きで、さりげなく付いたタグもかわいい、細部までこだわり抜いたトートバッグとなっている。トートバッグセットは『ちいかわバナナプリンケーキ 8個入』と『ちいかわクッキーサンド 12枚入』付き。
『ちいかわバナナプリンケーキ』は、フルーティな味わいのバナナプリンカスタードとほろ苦キャラメルクリームのダブルクリームを、ふわふわに焼きあげたスポンジケーキで包んでいる。
※価格は全て税込