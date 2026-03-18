女優の高畑充希が１４日、自身のインスタグラムを更新。１３日に行われた日本アカデミー賞授賞式を振り返り、今の幸せについてつづった。

「眩しい夜でした。」と始めた高畑は、「李監督とは『怒り』で出会って国宝に繋がり、作品賞の素晴らしい景色をみせていただきました。奥山監督とはカメラマンと被写体として出会って秒速５センチメートルの世界に飛び込む切符をいただきました」と投稿。鮮やかな青の着物姿で、それぞれの作品のチームと写った写真をアップした。

「そう思うと、目の前の（いま）がひとつひとつ積み重なって、数年後に目の当たりにする景色に繋がるのだな、と。一瞬とて意味のない時間は無いのだな、と思い知らされました。これは、ぼーっとしていられないな、と。」と高畑。「でも、今は、ぼーっと子供の寝顔をみている時間が１番幸せです」と続け、「数年後の仕事には繋がらない時間かもしれないけど、数年後の自分を満たしてくれる想い出にはなると思うので、しばらく私はぼーっと過ごそうと思います」と思いをつづった。

この投稿にファンからは「きっと子育てはお芝居にも生かされますよ」「お母さんのお顔でした」「ぼーっとする時間ほんと大切」などの声が寄せられた。

高畑は１月、夫で俳優の岡田将生と連名で第１子の誕生を報告していた。