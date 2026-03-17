【ハウステンボス】“リゾートプールエリア”が新登場！ 夏季イベント「RIDE ON SUMMER’26」7．17スタート
長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、7月17日（金）から9月13日（日）まで、夏季イベント「RIDE ON SUMMER’26」を開催する。
【写真】おいしいグルメやスイーツも！ 「RIDE ON SUMMER’26」詳細
■夏の風物詩が盛りだくさん
ハウステンボスの夏として毎年多くのゲストが来場するサマーゾーンに、今年はラグジュアリーでワンランク上な体験がかなう新リゾートプールエリア「ヨーロピアン・アクアラグーン」が登場。ビーチリゾートを彷彿とさせる青い海と白い砂浜をイメージした解放感あふれるプールで、日常から離れた格別なヴァカンスを堪能できる。
また、プールサイドバーに五感全てで贅沢感を味わえる飲食メニューが用意されるほか、ウォーターガーデンでは直径約50mのグランドサマープールやメガスライダーの体験が可能。非日常空間で夏のヴァカンスを存分に楽しめる。
さらに、7月18日（土）から8月30日（日）の期間中、土曜・日曜・祝日の18日間限定で、夜のエンターテインメントショー「夏のスペシャル花火」の実施や、7月上旬から9月上旬までヨーロッパの街並みをひまわりが彩る「ヒマワリセレブレーション」も展開し、リゾート体験をさらに盛り上げる。
ちなみに、今年のハウステンボスは、4月24日（金）に『エヴァンゲリオン』をテーマにした8Kライドアトラクションのオープンを控えているなど、新コンテンツが満載。数々の感動と興奮によって、特別な夏休みの思い出が作れそうだ。
【写真】おいしいグルメやスイーツも！ 「RIDE ON SUMMER’26」詳細
■夏の風物詩が盛りだくさん
ハウステンボスの夏として毎年多くのゲストが来場するサマーゾーンに、今年はラグジュアリーでワンランク上な体験がかなう新リゾートプールエリア「ヨーロピアン・アクアラグーン」が登場。ビーチリゾートを彷彿とさせる青い海と白い砂浜をイメージした解放感あふれるプールで、日常から離れた格別なヴァカンスを堪能できる。
さらに、7月18日（土）から8月30日（日）の期間中、土曜・日曜・祝日の18日間限定で、夜のエンターテインメントショー「夏のスペシャル花火」の実施や、7月上旬から9月上旬までヨーロッパの街並みをひまわりが彩る「ヒマワリセレブレーション」も展開し、リゾート体験をさらに盛り上げる。
ちなみに、今年のハウステンボスは、4月24日（金）に『エヴァンゲリオン』をテーマにした8Kライドアトラクションのオープンを控えているなど、新コンテンツが満載。数々の感動と興奮によって、特別な夏休みの思い出が作れそうだ。