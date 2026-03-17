１７日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札
１２：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１９：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
２３：００ 米・景気先行指標総合指数
２３：００ 米・住宅販売保留指数
※日・閣議
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※米・２０年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ニッソウ<1444>，学びエイド<184A>，ＣＡＩＣＡＤ<2315>，ミサワ<3169>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，グッドコムＡ<3475>，ＧＡテクノ<3491>，アセンテック<3565>，ポールＨＤ<3657>，アピリッツ<4174>，ビジョナル<4194>，Ｍマート<4380>，ラクスル<4384>，クラシコ<442A>，サンバイオ<4592>，ＢＲＡＮＵ<460A>，ＡＣＣＥＳＳ<4813>，セルソース<4880>，トリプラ<5136>，テクノロジー<5248>，プロレド<7034>，梅の花Ｇ<7604>，ＷＡ<7683>，クロスフォー<7810>，明豊エンタ<8927>，笑美面<9237>，アインＨＤ<9627>，きんえい<9636>，丹青社<9743>ほか
出所：MINKABU PRESS
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札
１２：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１９：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
２３：００ 米・景気先行指標総合指数
２３：００ 米・住宅販売保留指数
※日・閣議
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※米・２０年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ニッソウ<1444>，学びエイド<184A>，ＣＡＩＣＡＤ<2315>，ミサワ<3169>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，グッドコムＡ<3475>，ＧＡテクノ<3491>，アセンテック<3565>，ポールＨＤ<3657>，アピリッツ<4174>，ビジョナル<4194>，Ｍマート<4380>，ラクスル<4384>，クラシコ<442A>，サンバイオ<4592>，ＢＲＡＮＵ<460A>，ＡＣＣＥＳＳ<4813>，セルソース<4880>，トリプラ<5136>，テクノロジー<5248>，プロレド<7034>，梅の花Ｇ<7604>，ＷＡ<7683>，クロスフォー<7810>，明豊エンタ<8927>，笑美面<9237>，アインＨＤ<9627>，きんえい<9636>，丹青社<9743>ほか
出所：MINKABU PRESS