お笑いコンビ「ずん」の飯尾さんがマイアミに到着

野球日本代表「侍ジャパン」は16日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で敗れ、決戦の地であった米フロリダ州マイアミから成田空港に帰国した。日本中が早すぎる終戦に悲しむ中、お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一さんが自身のX（旧ツイッター）を更新。まさかの“すれ違い”がファンの笑いを誘っている。

侍ジャパンは14日（日本時間15日）の準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で逆転負けを喫し、大会連覇の夢が途絶えた。大谷翔平投手（ドジャース）らMLB球団に所属する選手は現地で解散となり、NPB組の選手や首脳陣は16日の午後3時半ごろに成田空港へ帰国。笑顔なき重い足取りで到着ロビーに姿を見せていた。

そんな侍ジャパンが日本へ帰り着く約1時間前、中岡さんが自身のXに1枚の写真を投稿した。「飯尾さん 雨のマイアミに到着されました」との文言とともに、雨が降るマイアミで傘を差して佇むお笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹さんの姿があった。本来であれば侍ジャパンの準決勝、あるいは決勝を現地で応援するはずだったとみられるが、チームはすでに敗退して日本へ向かっている最中。なんとも切ないタイミングでの現地入りとなってしまった。

目的のチームが去った直後に決戦の地へ降り立つという、芸人としてはある意味でおいしい状況。この奇跡的なすれ違いに、敗戦のショックに沈んでいた日本のファンも思わずクスリとさせられたようだ。

SNS上には「え？」「あああああああ……」「こんなはずでは……」と、飯尾さんの心中を察して同情する声が続出。その一方で、あまりにも完璧なオチがついた事態に「芸人としては100点w」「笑いの神様がついてるね」と爆笑するコメントも相次いでいた。（Full-Count編集部）