今季から3地区制となったプロ野球のファームが14日、開幕。東、中、西地区で計7試合が行われた。

東地区の楽天―ヤクルト戦（戸田）は楽天が4―0で5投手による完封勝利。先発・坂井が5回2安打無失点で1勝目を挙げた。育成ドラフト2位の大坪（日本海・石川）が8回に1号2ラン。ヤクルト先発・下川は4回2/3を3安打無失点で、4番手・石山が1回4安打1奪三振4失点で1敗目。打線は2安打に終わった。

日本ハムはロッテ戦（ロッテ浦和）で14安打を放って10―4。清宮幸が3回に1号ソロ、清水優が3回の1号ソロなど2安打2打点浅間が3安打、万波が4安打をマークした。先発・藤田琉は3回無安打無失点で、2番手・松岡が2回4安打6奪三振1失点で1勝目。ロッテ先発・河村が5回10安打6失点で1敗目を喫した。

中地区は西武が中日戦（ナゴヤ）に5―4。岸が5回の1号3ラン、ドラフト3位・秋山（中京大）、育成選手・野田が2安打をマークした。先発・上田は5回2/3を6安打8奪三振1失点で1勝目。中日はドラフト6位・花田（東洋大）が8回の1号3ランなど2安打、大島も2安打。先発・松木平は7回9安打5失点（自責3）で1敗目を喫した。

DeNAはハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に7―0で完封勝利。先発・平良が5回5安打5奪三振無失点で1勝目を挙げるなど4投手での完封リレーだった。森が3安打2打点、田内が3安打1打点。ドラフト1位・小田（青学大）が2安打2打点だった。ハヤテ先発・笠島は5回2/3を8安打4失点（自責2）で1敗目。1番・鈴木将が3安打をマーク。

西地区のオリックス―ソフトバンク戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）はオリックスが2―1でサヨナラ勝ち。9回1死で野口がサヨナラの中前打を放った。宜保が2安打。先発の育成選手・宮国は5回5安打1失点で、5番手・入山が1回無安打無失点で1勝目。ソフトバンク先発の育成選手・藤原は6回4安打8奪三振で1失点。山本が3安打1打点、育成選手の大泉が2安打。

阪神は広島戦（由宇）に5―2。先発・大竹が6回4安打無失点の好投で1勝目を挙げた。佐野が2安打3打点、育成選手のコンスエグラと山田が2安打1打点。広島先発・佐藤柳は5回4安打6奪三振で無失点。育成選手のラミレスと堂林が2安打1打点。

ファーム交流戦の巨人―オイシックス戦（ジャイアンツタウン）は巨人が20安打を放って18―5で大勝。ティマが5回の1号ソロなど2安打、小浜が6回に1号3ラン、若林が7回の1号満塁本塁打など2安打。萩尾が3安打4打点、鈴木大と荒巻が3安打をマークした。先発・井上は5回5安打6奪三振1失点で1勝目。2番手・赤星が4回3安打5奪三振4失点（自責3）で1セーブ目を挙げた。オイシックスはA・ウォーカーが4回に1号ソロ。松山が6回の1号ソロなど2安打。先発・高田は3回9安打6失点（自責3）で1敗目。